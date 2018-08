En rockestjerne med splittet personlighet?

Waters til Oslo

Det er så mye jeg har hatt lyst til å spørre ham om, både når det gjelder musikken hans, og når det gjelder de krasse politiske meningene han ofte uttrykker.

Da jeg forstod han skulle ha konserter i Oslo i august 2018, håpet jeg det ville bli mulig å få mannen i tale. Tenk, hvis jeg kunne presentert et intervju med ham på bloggen min! Et telefonintervju, kanskje?

Jeg begynte så smått å tenke på hvilke spørsmål det ville være naturlig å stille ham, samtidig som jeg måtte unngå å krenke ham på noen som helst måte.

Kanskje kunne jeg spørre ham om han angret på at han i sin tid ødela Pink Floyd. Eller om han angret på at han var så slem mot de øvrige bandmedlemmene.

Fordømmelsen av Trump og Israel

Det ville vel heller ikke være unaturlig om jeg tok opp hans intense engasjement mot henholdsvis Donald Trump og Israel, et fenomen som blir gitt mye plass under konsertene hans.

Trump karikeres på det groveste, og fremstilles blant annet som Hitler. I følge Waters er ikke Trump mye verdt: Trump is a dick !

Israel blir av Waters sidestilt med Nazi-Tyskland, og han går inn for full boikott av landet. Intet mindre. Kanskje kunne jeg i den forbindelse ha spurt ham om han kun har tunnelsyn når han betrakter storpolitikken, eller om dette er en permanent tilstand hos ham?

Ikke flere sanger om Daddy?

Det kunne jo også vært greit å få vite om Trump/ Israel nå har fått rollene som de viktigste objektene i Waters sitt sjelsliv. I så fall får vi kanskje høre mindre om foreldrene hans i tiden fremover. I noen tiår har jo Waters minnet oss på rollene som Daddy og Mother har spilt i livet hans.

Rollen han velger seg

Jeg måtte i et intervju også ha kommentert det faktum at Roger Waters tydeligvis ser på seg selv som noe mer enn en ikonisk rockeartist. Det at han åpenbart også vil være talsmann eller forkjemper for verdens undertrykte.

Kunne jeg i den anledning ha stilt spørsmål ved måten han viser sitt engasjement? Kanskje han ville virket mer troverdig, hvis han ikke hele tiden skulle fremstå som sint, gammel mann. Ja, og var det slik at han brukte fuck this eller fuck that som erstatning for politiske argumenter?

Ingen bør være i tvil om at det særlig er arabernes skjebne han er opptatt av. Kunne en viss ydmykhet eller nyansering ha gitt ham større troverdighet i dette stridsspørsmålet, mon tro?

Roger Waters opptrådte nylig i Telenor Arena utenfor Oslo.

Telefonintervjuet

Mens jeg tålmodig ventet på at Waters skulle ankomme Oslo, skjedde det noe uventet. Plutselig hadde jeg ham på telefonen. Selveste Roger Waters ville la seg intervjues av meg. Og jeg hadde ingen anelse om hvordan dette hadde gått til.

Den store overraskelsen

Jeg startet friskt: "Hello, Roger Waters. First of all I want to thank you for giving an interview. You must be…"

Jeg ble kontant avbrutt, rakk ikke en gang å fullføre setningen: "Ej ser helst at du snakkar norsk til mej, Fred Heggen."

Jeg trodde et øyeblikk at jeg hallusinerte, for hva var egentlig dette? Snakket Roger Waters nynorsk?

Forfjamset forsøkte jeg på ny: "Excuse me, are you Roger Waters, the famous artist, the former rock musician from Pink Floyd?"

Men nok en gang ble jeg på kav nynorsk oppfordret til å droppe engelsken. Jeg visste ikke lenger hva jeg skulle tro. Hvordan kunne dette skje?

Splittet personlighet

Så med ett forstod jeg sammenhengen: Roger Waters måtte lide av en såkalt splittet personlighet; det som på fagspråket kalles multippel personlighet, eller dissosiativ identitetslidelse. Fyren måtte rett og slett ha flere identiteter.

Det kunne ikke være noen annen forklaring, slik jeg så det.

Jeg hadde rett: Roger Waters innrømmet der og da overfor meg at han faktisk hadde flere identiteter, og at en av disse var en jordbærbonde fra Valldal på Sunnmøre. "Og han heiter Rogjer Våters!"

Sjelden diagnose

Dette kom overraskende på meg, det må jeg bare innrømme. Det er ikke hver dag man møter mennesker med multippel personlighet.

Men her fikk jeg diagnosen så å si rett i fleisen. Ekstra merkelig var det at denne jordbærbondepersonligheten hans hørte til nettopp i Valldal, som jo er en bygd jeg kjenner godt til.

De tre identitetene

Jeg våget ikke å ta anmodningen om norsk tale helt bokstavelig, og fortsatte derfor på engelsk:

"Oh, that’s very interesting. Maybe you could tell me something about your other personalities?"

Og Våters svarte velvillig: " Så vidt ej veit, har ej to andre personlegdomar i tillegg til han Rogjer Våters. Den eine er den narsissistiske rockemusikaren frå England, som altså er hovedidentiteten min. Den andre er den narsissistiske rockemusikaren som har busett seg i USA. Og begge heiter Roger Waters."

"What’s the difference between them?"

"Forskjellen er at han Roger Waters frå England fyrst og fremst er sint på Israel, mens han i USA er mest uppteken av han Donald Trump."

Fra rockemusiker til jordbærbonde

Jeg følte nå det var på tide å bore dypere inn i denne oppsiktsvekkende materien.

"But it must be hard to switch from a narsissistic rock artist in England to a likeable strawberry-farmer from Sunnmøre?"

"Nei, du ramlande dej. Det gjeng jyseleg lett, det. Når sant skal seiast, trivst ej best med å vere ein krokrygga jordbærbonde, for då slepp ej å vere så sint og ufyseleg heile tida."

Dette hørtes logisk ut, for jeg hadde hørt flere historier om temperamentet hans. For ikke å snakke om hevngjerrigheten, da. "Ok, because these days you are very angry with both president Donald Trump and israeli politics, isn’t that correct?"

Er ikke Våters sint?

Våters sukket tungt. " Ja, no er det vel særleg dei andre to identitetane mine som er sint på Trump og Israel. Sjølv har ej andre og meir trivielle grunnar til uro; låge jordbærprisar og sauer som vert vekk."

Jeg ville ikke la ham slippe unna så lett. "Are you telling me that Rogjer Våters is not angry at Donald Trump?"

Dette spørsmålet gjorde ham tydelig utilpass, og det tok ikke lang tid før innrømmelsen kom: "Ej er også fole sint på han Trump."

Denne innrømmelsen fungerte tydeligvis som gnisten som antente et latent raseri hos ham. "Trump er ein grævla grabukk. For eit gape knurvetryne. Årri brennande dej. Hoen hitle! Ej skulle dregi han ned i ormegjølet, den helsikes trasteungen. Satan steike."

Våters fortsatte å hisse seg opp, og ordene kom nå som hese skrik: "Årri steikande dej. Årri brællande dej. Måtte han Gamle-Erik sparke han i rauva, og kaste han i dungesøyla! Du smeisande dej. Trump kan aule seg til helvete inn i hesjestrengen, den makketne jordbærjæveln. Faen steike!"

Waters dissosierer

Helt plutselig slo han over på engelsk: "Fuck Donald Trump! Fuck Donald Trump! F…...!" Det gikk opp for meg at han nå hadde forlatt Rogjer Våters, og i stedet dissosiert over i en av de andre to Roger Waters -identitetene.

Jeg forsøkte å avbryte ham, men det nyttet ikke. Han bare fortsatte ufortrødent og monotont med "Fuck Donald Trump!" Om igjen og om igjen.

Tilbake til Rogjer Våters

Jeg kjente meg maktesløs. Intervjuet var i praksis over. Jeg ba i fortvilelse til Høyere makter om å få tilbake Rogjer Våters. Etter en halvtimes tid ble mine bønner hørt, og nok en gang ble han den småhissige jordbærbonden fra Valldal.

Han begynte med å beklage sitt raseriutbrudd. Jeg forsøkte å legge an en humoristisk tone, men denne gangen droppet jeg engelsken.

"Det var litt av en utblåsning du hadde der, Rogjer Våters."

"Ja, det var steike tulent, mann. Det heng nok saman med at ej har vore fole låk i haude den seinaste tida."

"Skal vi droppe Donald Trump, og i stedet snakke litt om ditt forhold til Israel?"

"Ej trur ikkje det er særleg lurt, for ej er fole sint på Israel, også."

Raseriet mot Israel

Svaret hans overrasket meg egentlig ikke, for det ville jo egentlig vært merkelig om Rogjer Våters skulle hatt et nyansert syn på israelsk politikk. Stillheten som fulgte, var imidlertid foruroligende nok. Et nytt raserianfall var sannsynligvis på gang. Ganske riktig, snart fulgte en tirade av sunnmørsk banning av ypperste kvalitet, som selvfølgelig i sin helhet var rettet mot Israel.

Banningen ble også denne gangen etterfulgt av et identitetsskifte, og på autopilot kom det, som forventet: «Fuck Israel! Fuck Israel! F….!»

Nok er nok!

Dette ble rett og slett for mye for meg. Jeg la på røret. Uhøflig, javel, men noen ganger må man bare skjære gjennom og avslutte, mens leken er god. Jeg anså meg kort og godt som ferdig med mannen.

Oppgjørets time

Plutselig hørte jeg lyden av en traktor som nærmet seg. Samtidig var det flere dunk mot vindusruten. Nå befant jeg meg plutselig på hytta i Valldal. Hvordan hadde jeg kommet meg dit? Hva var det egentlig som skjedde?

Med ett forstod jeg at det var noen som kastet jordbær på stuevinduet. Jeg kikket ut, og synet som møtte meg, gjorde meg stiv av skrekk. Der satt nemlig bonden, Rogjer Våters, i en gedigen traktor, flankert av en sortkledd Roger Waters på hver side. Og alle tre gliste ondskapsfullt, mens de fortsatte å kaste jordbær mot det nå tilsølte vinduet.

Jeg forstod umiddelbart at de tre utgavene av Roger Waters var kommet for å ta meg, og jeg innså at jeg ikke hadde noen mulighet til å unnslippe. Resignert sank jeg ned på gulvet, hvor jeg helt naturlig gled inn i fosterstilling, mens jeg hylskrek i dødsangst.

Oppvåkningen

I det samme våknet jeg i sengen min, fortumlet, våt av svette og full av adrenalin. Gradvis gikk det opp for meg at det hele bare hadde vært en drøm. Et forferdelig mareritt. Men nå var det over.

Det var ingen trio som skulle ta meg. Det hadde ikke vært noe intervju. Alt var tilbake til det normale.

Roger Waters har ingen splittet personlighet. Det finnes ingen Rogjer Våters. Og jordbæra fra Valldal er fortsatt røde.