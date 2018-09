Ap-politiker Tonje Brenna struper kritikerne og går til frontalangrep på fotograf

Steven Stieng er frilans fotograf.

I de siste dagene har debatten rast etter at AP politiker Tonje Brenna la ut et Facebook innlegg hvor hun tolker Studio-G Fotografene’s tilbud om å redigere bort sår / kviser fra portrettbildene til å bli «kropps- og prestasjonspress som gjør ungdommene våre deprimerte».

Aftenposten var først ute med å omtale saken og ikke lenger er saken på trykk i VG, Dagbladet, NRK og et dusin andre medier.

Samme dag kommer følgende beskjed fra Ullensaker Kommune:

«Vårt samfunnsoppdrag for barnehager er tydelig på at vi skal bidra til at alle barn skal føle seg sett og anerkjent for den de er. Vi reagerer derfor på innholdet i skrivet som kan være med på å bidra til at barn og unge må endre på bilder for å framstå vellykket. Dette er ikke forenlig med kommunens holdninger og verdier, hvor alle barn skal ha like muligheter til å vokse opp til å bli den beste utgaven av seg selv.»

På mindre enn en dag har Studio G Fotografene mistet en viktig kontrakt med Ullensaker Kommune.

Denne meldingen fikk det til å koke for Tonje Brenna.

Retusjering

Så hva betyr det når fotografen tilbyr å fjerne sår/kviser? Til NRK forteller Brenna at «det er blitt et samfunnsproblem at vi er glossa og vi stiller retusjert til de aller fleste anledninger». Det er bare ett problem med den uttalelsen. Retusjering av barnehagebarn handler ikke om å gjøre huden mykere, kroppen tynnere eller nesen litt mindre. Det handler om å fjerne elementer som ikke er varig som for eksempel et kutt i leppa, snørr fra nesa eller brødsmuler fra munnen.

Ett av Tonje’s svar på kritikk er: «Det enkleste hadde vel kanskje vært om fotografen tilbød å tørke ansikter før bildene blei tatt?»

Men hva er forskjellen på å fjerne det fysisk kontra å fjerne det digitalt? Hva er forskjellen på å spørre der og da eller i et skjema?

Politisk myntet

Tonje Brenna er gruppeleder i Akershus Arbeiderparti og hun er 9. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste. Til neste år er det kommunevalg og fylkestingsvalg og kampen har for lengst startet blant politikerne om å sikre seg plass.

De fleste vet at kviser blant barnehagebarn ikke er et stort problem og dermed gripe hun etter halmstrå når hun angriper bedriften med fult navn. Hvorfor valgte Tonje å publisere dette offentlig når en bedre løsning hadde vært å ta kontakt med fotografen for å uttrykke sin misnøye? Når media bet på kroken fikk hun anledning til å smøre på. Hun forteller med stort engasjement til NRK at Psykiske lidelser blant unge har økt med 40 prosent siden 2011 og at 40 prosent av unge sier de føler et stor kroppspress i dag.

Hva har egentlig det å gjøre med å fjerne en busemann fra nesa hvis ikke dette er et politisk myntet? Bør politikere også ha en «Vær varsom plakat»?

Struper kritikerne

Vi er vant til å høre om sensur av kritikere fra land som Kina og Sovjet. Nettsider og personer blir blokkert, opposisjonelle blir fengslet. Men forventer vi noe slikt her hjemme? Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati.

Brenna snakker om det etiske ved å retusjere bilder av barnehagebarn, men hva med det etisk av å blokkere kritikere og slette kommentarer til innlegget på Facebook? Flere fotografer har blitt blokkert, inkludert fotografen hun angriper, fra hennes personlige Facebook profil hvor innlegget ligger. Hvordan kan en politiker oppfordre til samfunnsdebatt når hun samtidig struper kritikerne?

Samfunnsansvar

Tonje Brenna er ikke en vanlig mor, hun er en AP Politiker med en åpen privat Facebook profil. Så når hun uttrykker seg offentlig får det en mye større tyngde og bredde en om «Mamma til Ola» hadde publisert innlegget.

Hadde Ullensaker Kommune handlet så blindt dersom dette ikke kom fra en lokal politiker?

Konsekvensen av hennes utspill er mer enn at fotografen mistet kontrakten med kommunen. Renomméet Studio-G Fotografene ble svertet og utsatte alle ansatte for en risiko om mindre oppdrag. Heldigvis skjønte kommunen at de red på panikkbølgen og har nå gått tilbake på å si opp kontrakten.

Tonje vinkler det mot dagens ungdom og det er mange ulike grunner til at barn sliter med psykiske lidelser. Uregelmessigheter i huden er bare én av grunnene og er antageligvis en grunn til at mange kvier seg til skolefotografering. Så hvorfor skal man da ikke få velge retusjering hvis det bygger opp selvtilliten til en ungdom?

Men nå er det ikke snakk om ungdommer, det er snakk om barnehagebarn som mest sannsynlig ikke vil lide dersom snørrkladden blir fjernet.

Innlegget er sendt til Brenna for et eventuelt tilsvar.