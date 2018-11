Attraktive arbeidsgivere må gi ansatte stor fleksibilitet

Thomas Weeden er daglig leder i IWG Norge - International Workplace Group.

Det har vært interessant å følge debatten om henting i barnehage de siste ukene. Ikke bare er jeg trebarnsfar, og kan relatere til denne balansekunsten alle mødre og fedre i arbeid må lære seg å mestre. Jeg er også Norgessjef for IWG og vi brenner for å gjøre jobbhverdagen til ansatte i små og store bedrifter mer fleksibel.

Nettopp ordet fleksibilitet har vært en gjenganger i debatten. Astrid Dyson, gründer og daglig leder av dyson.drager, slår et slag for mer fleksible barnehager. Martine Lunder Brenne, redaktør for magasinet Foreldre og Barn, lurer på hvorfor det er så vanskelig å tilpasse seg de som må hente, og etterlyser kollegaer med en mer fleksibel holdning til møtetidspunkt.

Jeg etterlyser mer fleksible arbeidsgivere.

Ingjerd Birkelund, divisjonsdirektør i Experis, Manpowergroup, skriver at «vi må løse reelle utfordringer med konkrete tiltak. Vi må tørre å snakke om hvordan virksomheter kan lette presset i hverdagen for småbarnsforeldre. Bare slik kommer vi videre.» Denne meningen deler jeg med Birkelund. Arbeidsgivere må tilby sine ansatte konkrete løsninger, slik at de kan kombinere arbeid og familieliv på en mer konstruktiv måte.

IWG sin løsning er fleksible arbeidsplasser. Arbeidsplasser som kombinerer dagens teknologi med et stort nettverk av kontorer. Vi tror valgmuligheter, som nærhet til arbeidsplassen, er nøkkelen til en lettere hverdag for foreldre i arbeid, og vi tror flere og flere vil kreve kontorløsninger som bryter med de tradisjonelle arbeidsplassene i fremtiden.

En internasjonal undersøkelse utført av IWG i september 2018 bekrefter dette. Undersøkelsen, som er utført i Storbritannia, viser at 85 prosent av foreldre i arbeid vil gi fra seg andre goder til fordel for mer fleksibelt arbeid.

81 prosent av de spurte mener at den største fordelen med fleksible arbeidsplasser er bedre balanse mellom jobb og fritid. 74 prosent sier at de er villige til å ta en annen jobb dersom den gir fleksibilitet i form av flere mulige arbeidssteder. Dette gir brukerne muligheten til å droppe pendlingen og jobbe nærmere eget hjem, skole eller barnehage.

Antallet foreldre som er positive til fleksibelt arbeid er altså økende, noe som indikerer at arbeidsgivere bør forvente at flere foreldre i arbeid ber om dette i samtaler om nye stillinger. Skal du være en attraktiv arbeidsgiver i fremtiden må du altså være villig til å gi de ansatte stor fleksibilitet.

En overgang til fleksibelt arbeid kan utgjøre en betydelig forskjell for foreldres livskvalitet. Ta grep allerede i dag! Her er våre tips til alle arbeidsgivere som ønsker å legge til rette for mer fleksibilitet på arbeidsplassen:

1. Tenk kreativt om hvor de ansatte jobber fra: Har flere av dine ansatte lang pendlevei? Da kan det være en ide å utforske mulighetene for co-working. Kanskje kan selskapet inngå avtaler med fleksible kontor, slik at de ansatte kan jobbe nærere hjemmet et par dager i uken.

2. Juster kjernetiden: For mange foreldre passer ikke en arbeidstid fra ni til fire alltid med barnets dag. For å få mest mulig ut av fleksibelt arbeid kan du for eksempel se om du kan justere de ansattes tidsplan til en sen start og sen slutt, eller tidlig start og tidlig slutt.

3. Ta i bruk teknologi: Moderne teknologi gjør det mulig å delta på møter, selv om man ikke er fysisk tilstede. Skap en kultur der telefonkonferanser og videomøter er likestilt med fysisk oppmøte.