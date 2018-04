Bør du egentlig kjøpe langrennski som er på salg i slutten av sesongen?

Sindre Wiig Nordby er skikursholder, teknikktrener og teknikkutvikler i langrenn for eliteutøvere, supermosjonister, mosjonister og nybegynnere.

En kunde som kjøper ski i november går ut av butikken med de beste skiene som var i butikken da. En kunde som kjøper ski i desember går ut av butikken med de beste skiene som var igjen i butikken da. Det samme skjer i januar og månedene etter.

Etter en lang sesong med kunder som kjøper de beste skiene som var tilstede på daværende tidspunkt, hvor bra er de skiene som er igjen på slutten av sesongen?

De tre siste dagene har jeg hatt skikurs med en familie på tre som ønsket å lære seg skøyting. Vi lærte også mye om kvaliteten på skiene deres.

Skiene til mor Andrea var rett ut forferdelige. Ikke fordi de gled dårlig, men fordi de var det vi kaller «ikke retningsstabile». Problemet som oppstår da er at skiene sklir sidelengs og vrir seg hele tiden, i motsetning til å bli stående der du setter de ned og holder retningen sin. Det er ikke «bitt» i dem. Du kan sammenligne det med å gå på isen med skøyter som ikke har blitt slipt på år og dag og er rustne. Ikke er det gøy, ikke er det lett å gå på, og enda verre er det å lære å gå godt teknisk.

Dag to fikk hun prøve noen ski jeg hadde tatt med til henne og forandringen i teknikken, kontrollen og skigleden var total! Som hun sa til meg "Jeg har jo ingen referanser å bruke for å vite om skiene mine var gode eller dårlige før jeg fikk prøve dine ski, Sindre."

Og det er helt riktig. Uten gode ski å sammenligne med, er det ikke mulig for deg å vite om skiene dine er gode eller dårlige. Selv de proffe tester alltid nye ski opp mot det beste de har fra før. Så selv om en butikk har 100 prosent fornøyd garanti, altså at du kan komme tilbake til butikken å få med deg nye til du er fornøyd, så hjelper ikke det om du ikke kan sjekke skiene dine!

Men lurer butikkene oss når de selger dårlige ski? Ikke helt.

Andrea spurte meg om hvordan en butikk i det hele tatt kunne selge så dårlige ski til henne, etter at jeg hadde beskrevet skiene hennes som «usalgbare». Utfordringen for en butikk er at det å ta ut ski er ikke en eksakt vitenskap. Ski som kan se bra ut i teorien, kan være dårlige. Det er derfor proffe alltid tester de nye skiene sine opp mot de beste de har fra før. Det er den eneste måten å faktisk få svar på hvor gode de er.

Er langrennski på salg egentlig verdt prisreduksjonen? Vent isteden til starten av neste sesong. For eksempel november eller desember. Da selges de beste skiene.