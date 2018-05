Bør kommunale barnehager bare fases ut?

Johannes Akkerhaugen er forfatter.

Tilskuddet fra staten til private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune, og de private barnehagene har krav på 100 prosent av det de kommunale barnehagene får i offentlig finansiering.

Når norske private barnehagene kan vise til overskudd på 400 millioner kroner per år, så bidrar de med 100 millioner skattekroner til fellesskapet. I tillegg 25 prosent skatt av eventuelt utbytte.

Årsaken til de høye statstilskuddene må skyldes dårlig kommunal drift, eller at deler av tilskuddet brukes til andre kommunale utgifter i strid med § 14a i Barnehageloven.

Siden statstilskuddet til de private barnehagene er lik statstilskuddet som de kommunale barnehagene får, så må en stille seg spørsmålet om vi har råd til kommunal drift av barnehagene.

Resultatene fra en foreldreundersøkelse for landets barnehager viser at foreldrene jevnt over er godt fornøyd med barnehagen barna går i, men samtidig viser undersøkelsen at det er variasjoner mellom barnehagene, og at det er de private barnehagene som gjør det best.

Når det årlig koster oss flere hundre millioner mer med kommunale barnehager enn private, og brukerne i tillegg er mest fornøyd med de private, så er det fornuftig å frita kommunene fra å drive barnehager.

Ved en slik løsning kan de statlige tilskuddene til barnehagene settes betraktelig ned.