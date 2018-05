Christi (30) sin sak skal løses

Robert Jensen (Ap) er ordfører i Vardø.

Å være ordfører i Vardø er et privilegium. Rik på historie, kultur, næring, talenter og ildsjeler. Flotte ansatte som hver dag strekker seg for å gi innbyggerne gode tjenester.

Jeg skal ikke late som at vi er perfekte eller at alt er enkelt. Under Høyre og FrP har vi fått kuttet over 4 millioner kroner årlig i skjønnsmidler. Vardø Radio er lagt ned og Kontoret for voldsoffererstatning har fått ti prosent kutt. NAV og Avinor kutter.

Totalt kan inntil 20 offentlige arbeidsplasser forsvinne dette året. Det er mye for en liten kommune som vår. For tiden står ambulansefly i nord på bakken fordi regjeringen rotet det til. Sånt skaper usikkerhet. Mellom Vardø og Universitetssykehuset NordNorge (UNN) er det 469 kilometer i luftlinje. Eller tolv timer i bil.

Det er inn i denne virkeligheten Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud reiser fra Oslo. De tilhører et regjeringsparti som sitter på pengesekken, men har ikke tenkt å bruke sin makt for at innbyggerne skal føle seg trygge eller få nytt arbeid. Uanmeldt dukker de opp på rådhuset med rikspressen på slep.

Uten å bli forhåndsopplyst vil de saksbehandle muskelsyke Christi sin sak for åpen mikrofon. En slags versjon av «Sylvi hjelper deg», uten tanke på løsning. De vet godt at jeg verken kan eller skal ha detaljerte opplysninger om enkeltsaker og vedtak.

Kommunens dyktige helsepersonell handterer saken, og brukerens rettigheter er ivaretatt. Bård og Sylvi opplyser at saken har pågått i fire år, men jeg kan opplyse at det foreligger i dag ingen sak i forhold til dette hos Fylkesmannen (fylkeslegen) i Finnmark.

Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud møtte Christi Andreassen i Vardø.

Jeg gikk inn i politikk for å få gjennomslag. Sylvi og Bård kommer til Vardø for å få medieoppslag. De kan drive med populisme. Jeg må forholde meg til realisme. Øverst på kartet og langt bort fra hverdagen innenfor Ring 3. Jeg kunne sikkert sagt ting annerledes, men la meg være tydelig på én ting som ikke kom fram da Bård og Sylvi var på besøk:

Christi sin sak skal løses. Vi skal gjøre det som står i vår makt for å sikre at hun ikke må bo på sykehjem, heller ikke med korttidsplass. En 30-åring har ikke noe å gjøre på et sykehjem. Der er vi alle helt enige.

Derfor har jeg utfordring FrP kan bruke sin regjeringsmakt til: Hvorfor ikke gjøre noe for de mer enn 120 unge i Norge som i motsetning til Christi faktisk bor på sykehjem? Vi vet hvordan det er i en liten kommune når dere kutter i overføringene. Særlig når dere kutter hos de som trenger det mest.

Et av Listhaugs budskap var at det sitter i ryggmargen hennes og FrP å ha omsorg for hjelpetrengende mennesker. Hvorfor kutter FrP da garanti for betaling av fysioterapibehandling til handikappede, omtrent halverer pleiepengene til foreldre med alvorlig syke barn og fjerner sats 0 av hjelpestønaden?

Frp og Høyre har kuttet i ordninger for multihandikappede, trafikkskadde og kronisk syke. De har innført skatt på sluttvederlag for eldre arbeidstakere som mister jobben. Arbeidsløse mister feriepengene. Uføre mister barnestøtten. Finnmarkstillegget i barnetrygden tok de også. Hvor er logikken?

Velkommen tilbake til Vardø med løsninger som faktisk betyr noe for folk. Da er jeg ganske sikker på at dere også kan besøke Christi på et sted der hun kan trives og ha det godt.