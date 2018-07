Debattfusk fra en «spicy pen»

Eivind Trædal er politiker i Miljøpartiet De Grønne og sitter i Oslo bystyre.

Inga Ragnhild Holst, også kjent som «spicypen», har skrevet en hard kritikk av meg i Nettavisen på bloggplass. Hun har også fulgt ivrig opp i sosiale medier. Det er jo ergerlig å måtte bruke litt av en fin sommerdag på å svare, men den som er med på leken, får tåle steken, og jeg må akseptere å bli gått etter i sømmene.

Egentlig er jeg helt enig i Holsts hovedpoenger: Nettdebatt kan være ukonstruktiv, og et surt debattklima er et problem i seg selv. Vi politikere har en særlig viktig rolle for å holde den redelig, og det er skadelig for samfunnsdebatten når folk blir utsatt for skjellsord, merkelapper eller på andre måter utdefinert fra debatten. Dette er problemstillinger jeg møter på nær sagt daglig som politiker for Miljøpartiet De Grønne. Hets og trusler rammer mange av våre mest profilerte politikere, meg selv inkludert.

Holsts idealer er det altså lett å være enig i, men ikke alltid lett å leve opp til selv. Jeg har diskutert, både på nett og andre steder, siden barndommen. Jeg falt i gryta som liten, og har i grunn stor glede av det. Å diskutere med folk er på det beste noe som gjør meg klokere, gir meg nye perspektiver og tvinger meg til å skjerpe tankene. På sitt verste er det en skyttergravskrig der man bare er ute etter å utdefinere hverandre.

Inga Ragnhild Holst kom med hard kritikk av Eivind Trædal.

Selv er jeg alltid revet mellom forskjellige debattidealer. Av og til er det best å være som Arne Næss og Ghandi, og møte aggresjon med vennlighet. Av og til har jeg mer lyst til å være som Fantomet, og være hard mot de harde. Og av og til velger man helt feil strategi. Jeg er absolutt ingen plettfri debattant, og det er alltid en fare for at jeg selv ender opp med å bli hissig, ufin og usaklig, kanskje særlig på nett, og særlig når jeg har vært i langvarig og hissig passiar med folk seg selv oppfatter som ufine eller uredelige. Derfor forsøker jeg ofte å ta selvkritikk og endrer mening. På det området liker jeg å tenke at jeg skiller meg fra Donald Trump og Nicholas Maduro, som Holst tydeligvis mener jeg ligner på. Man kan si mye om meg, men noen Trump er jeg ikke.

Allikevel synes jeg det er viktig at kritikken er basert på ting jeg faktisk har sagt og ment, og ikke på løsrevne sitater som er redigert eller tatt ut av kontekst. Det finnes mange muligheter til å trekke ting ut av sammenheng mange av blant mine snart hundre tusen twittermeldinger og utallige Facebook-kommentarer. Holst anklager meg for å kritisere folk på feil grunnlag, men faller selv for fristelsen for å drive med feilsitat. Man kan få mistanken om at hun seiler under falskt flagg: I stedet for å ønske en bedre nettdebatt, forsøker hun å stemple og utdefinere en meningsmotstander, og gi meg en smak av det hun tror er «min egen medisin». Men i motsetning til Holst, forsøker jeg faktisk å gjengi folk etter beste evne, også når jeg deler skjermdumper slik hun gjør med mine utsagn.

Holsts første eksempel på min presumptivt uakseptable oppførsel er at jeg har gått omtalte en hissig kritiker som «dårlig informert og fryktelig sint». Dette er relativt milde ord å bruke etter en lang og oppheta diskusjon i mine øyne, selv om det naturligvis ikke er konstruktivt. Et annet eksempel er at jeg har kritisert to mennesker jeg diskuterte med på min facebookvegg. Holst mener at jeg har kritisert disse på twitter for å ha «kommet med spørsmål til politikken min». Men ingen av disse kom med noen spørsmål. I stedet kom begge med hissige anklager om at byrådet i Oslo ikke vasker veiene. Dette til tross for at jeg presiserte i mitt innlegg at byrådet har mangedoblet bevilgningene til vasking av veiene. Jeg kritiserte dem altså for å åpenbart ikke ha lest innlegget de kritiserte. Såpass må man kunne kreve av folk. Begge fikk for øvrig svar på sine «spørsmål» også inne på Facebook. Holts påstand om at jeg kritiserer folk for å stille spørsmål, er altså direkte feil.

Mer alvorlig er det i Holts øyne at jeg har brukt det tabubelagte «R»-ordet - altså at jeg kritiserer folk for å komme med rasistiske ytringer. De siste årene har jeg lagt merke til at enkelte opplever begrepet «rasist» som like belastende som faktisk rasisme, og forsøker å diskreditere enhver bruk av ordet. Denne nye formen for politisk korrekthet er jeg ikke interessert i å rette meg etter.

På hvilke måter mener Holst at jeg har misbrukt rasisme-ordet? Her har hun måttet ty til direkte løgn. Hun viser frem en twitter-melding der jeg kritiserer et utsagn av Halvor Fosli. Dessverre har hun ganske enkelt klippet vekk halve min tweet, slik at det ikke er klart hva jeg faktisk reagerer på. Det konkrete utsagnet jeg jeg omtalte som rasistisk, var en lengre facebookpost av Halvor Fosli der han presterer kunststykket å koble skogbrannene i Sverige til innvandring. Min kommentar var altså at den enkleste måten å forklare denne formen for forbløffende kreative resonnementer på, er at Fosli er rasistisk. I hans øyne er tilsynelatende svaret «stopp innvandringen», uansett hva spørsmålet er. Om man leter etter politiske vinklinger på skogbrannene i Sverige, er nok klimaendringer (som jeg selv er mye opptatt av), et bedre sted å starte. På min oppfordring har Nettavisen nå oppdatert Holsts artikkel, men denne formen for sitatfusk synes jeg hun kunne holdt seg for god til.

Holsts andre eksempel på utidig bruk av det farlige «R-ordet», er at jeg har kritisert en advokat som diskuterte på min vegg, og implisert at ideene hans er rasistiske. Bakgrunnen for dette er blant annet at denne advokaten argumenterer for at man må ha fire «ariske» besteforeldre for å kalle seg norsk (se bilde under). Han argumenterte også for at ikke-vestlig innvandring «utelukkende består av enorme nedsider», og er en «katastrofal politikk».

I mine øyne framstår denne typen tankesett nettopp rasistisk: Man tenker at norskhet er noe biologisk, ikke noe man kan lære seg. Det betyr at hverken min kone eller de mange tusen andre av våre landsmenn som har en eller flere foreldre fra andre land, eller som selv har kommet til Norge, noensinne skal kunne føle seg norske, men snarere være på et slags «b-lag». Man må tydeligvis vær «arisk» for å være norsk. Det aksepterer jeg ikke.

Advokatens dommedagsprofetier om innvandring, som i praksis innebærer å fordømme alle ikke-vestlige innvandrere i Norge og deres etterkommere, bygger også opp under min konklusjon om at dette er rasistisk tankegods. Jeg kunne sikkert brukt lengre tid på å utbrodere kritikken, men jeg valgte heller å oppsummere standpunktet på det jeg stadig mener er en presis måte: Dette framstår som rasisme.

Akter jeg overhode ikke å ta selvkritikk? Joda. Holst leverer et fjerde, temmelig kuriøst eksempel fra min twitterfeed, et tilfelle der jeg har skrevet det temmelig uerbødige «kom deg ut av feeden min, biatch» til en kritiker midt i en oppheta debatt. Det var i grunn ganske barnslig av meg, og det tar jeg gjerne selvkritikk på. Og jeg får si som jeg pleier: Takk for innspill. Vi har felles idealer, og min dør står alltid åpen for kritikk, enten den framføres med inne- eller utestemme. Ideelt sett kritikk som ikke er basert på forvrengte sitater eller direkte feillesing av det jeg har skrevet.