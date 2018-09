Den svenske meningskorridoren

”Vad fan säger du?”. Jeg snudde meg kjapt til jenta. Hun hadde så langt ikke virket interessert i hva jeg og et par venner pratet om. Kompisen min hadde akkurat tatt opp en situasjon under Göteborg-cup i 2005.

Det var fotballcup og jeg med fire andre, hadde funnet en kebabsjappe med vanvittig god hvitløksdressing. Brødet var hjemmelaget. På veien tilbake til skolen vi sov på, ble vi truet og sparket til av en stor gjeng med innvandrergutter

”Vi bare spøker, men Sverige har litt mer problemer enn Norge”, svarte jeg. Hun ignorerte meg og forlot sofakroken. Vi hadde hatt en småironisk tone ovenfor Sverige, men gjorde vi egentlig narr av de som beskriver landet som kaos.

”Kanskje de faktisk har problemer der borte”. Sa kompisen min, og nikket bort på jenta. Jeg valgte å holde igjen, selv om jeg lenge hadde tenkt på at Sverige har et merkelig debattklima. Det er ofte jeg ønsker å si noe om betente saker innen diverse tematikk. Så dukker et viss dikt av Jens Bjørneboe opp i tankene mine. Jeg skal forsøke å ignorere disse tankene nå.

Kultur

Så hva tenker jeg om debattklimaet i Sverige? Det er vanskelig å svare på.

Helt siden Astrid Lindgrens klassikere rullet over skjermen, rett etter barne-tv på lørdager, har jeg sett på svensker som ekstremt konforme. De har en sterk kultur for at ting skal gjøres «skikkelig» og samstemt. Senere har det på sett og vis blitt bekreftet ytterligere av andre, og mine egne erfaringer. Det er liksom ingen nordlendinger i Sverige. Bare prøv å se det for deg.

Ikke bli opprørt, for teksten handler ikke om nordlendinger. Jeg tror faktisk at jeg liker Nordlendinger bedre enn sørlendinger. Å jeg har mine røtter på Sørlandet. De minner meg kanskje til tider om folk fra Sørlandet. Altså i området mange kaller for bibelbeltet. Å være skikkelige og samstemte som folk, er i og for seg en god ting. Det kan dog virke som at det gjør noe med Svenskenes evne til å håndtere utfordringer.

Best i klassen

Knausgård forsøkte å sette ord på dette debattklimaet i 2015. Knausgård sa at svenskene hadde en lav takhøyde og berøringsangst. Han fikk svar.

Expressen satte for eksempel noen av Knausgårds kommentarer i sammenheng med «manliga författares dragning till unga tjejer». En pågående debatt I svensk offentlighet på tidspunktet.

Samfunnsdebattant Jan Gillou hadde dette å si om Knausgård; «en högerliberal författare som hatar vänster och feminister».

Han forsøker nok ikke igjen.

Jeg er langt på vei enig med Knausgård. I det minste er jeg enig i at det er noe rart med det svenske debattklimaet. Sverige er i likhet med Norge en av de beste i klassen, på mange områder. Likevel kan de virke å svikte når det kommer til vanskelig tematikk.

Det er ikke vits i å legge skjul på at dette især handler om Sveriges innvandring og integreringspolitikk. De håndterer det deretter og det er flere eksempler enn Knausgård.

Nonsens

Det er blitt en allmenn oppfatning, både i Norge og Sverige, at det finnes utfordringer i flere svenske byer. Bydeler opplever høy kriminalitet og parallelsamfunn. Da Listhaug dro til Rinkeby, et par uker før den Norske valgkampen i 2017, skulle hun bla møte migrasjonsministeren. Ministeren avlyste i siste liten.

Årsaken var at hun ikke ville støtte opp under FRPs valgkamp. Hun betegnet også Listhaugs omtalelser om 60 «no go»-zones i Sverige som «nonsens». Rinkeby var en av disse sonene.

Jeg tviler ikke på migrasjonsministerens motiver og de er helt fair. Dog så ga hun seg selv en bjørnetjeneste. Ved å avlyse møtet i Rinkeby fremstod hun unnvikende. Hvis det ikke var problemer i Rinkeby burde hun møtt opp og motbevist Listhaug. Hun sendte i stedet en gavepakke til Sveriges innvandringsfiendtlige parti.

SVT gjorde nylig noe av det samme. De gikk offentlig ut og tok avstand fra Jimmi Åkessons uttalelser. Under den siste partilederdebatten i 2018.

Avgjørelsen ble tatt av sjefen for valgkampdekningen til SVT. Siste nytt er at sjefen for SVTs valgkampdekning må gå.

Med dette styrket de SDs fortelling. Fortellingen om en elite som ikke forstår seg på vanlige folk.

Det Svenske debattklimaet er anspent. Svenskene har lagt lokk på innvandringsdebatten for lenge. Nå koker det.

Det blir spennende å se om de holder lokket igjen, for nå.