Det dreier seg ikke om at muslimer er drittsekker

Johan R. Honkainen Gyllenspetz er SIAN-medlem, skribent og politisk kommentator.

Erik Stephansen skrev i Nettavisen mandag om rapporten «Høyreekstremisme i Norge. Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier», som ble fremlagt på et seminar ved Politihøgskolen i Oslo.

Ifølge rapporten er høyreekstreme og ytterliggående grupper ikke lenger et ungdomsproblem, uten mer knyttet til miljøer som «nesten utelukkende består av voksne». Som eksempel på disse gruppene trekker Stephansen frem blant annet Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) og Pegida.

Ungdommens manglende interesse for disse gruppene forklares av professor Tore Bjørgo ved Senter for ekstremismeforskning med at «Dagens ungdom er mer fargeblinde (...) De har klassekamerater som har en mangfoldig bakgrunn, kommer fra andre land. Det er helt normalt, og de finner at de fleste av disse er hyggelige og greie – og så er det noen drittsekker. Men de generaliserer ikke, slik man lettere gjorde før». Stephansen legger til at de fleste av oss som bor i innvandrertette bydeler i Oslo øst eller sør har samme erfaring.

Det finnes en del å si til dette. La meg først si noen ord om meg selv. Jeg er betalende medlem i SIAN. Jeg har deltatt i en del av SIANs virksomhet. Jeg er 40 år, og altså ikke lenger noen ungdom, og jeg har vært «fargeblind» hele mitt voksne liv. Som vokst opp i Sverige under 1980- og 1990-tallet er jeg også vokst opp med personer med røtter i forskjellige land og verdensdeler, og med forskjellig religiøs bakgrunn. Selvfølgelig vet jeg at det finnes både hyggelige og ikke så hyggelige muslimer, akkurat som med hvilken som helst annen gruppe i samfunnet.

Det som både Erik Stephansen og Tore Bjørgo misser er at det dreier seg ikke om hvorvidt enkelte muslimer er hyggelige eller drittsekker. Motstand mot islam, som verken er høyreekstremt eller ytterliggående, dreier seg om islam. Det dreier seg om hva islam er for noe, og det enkle faktum at jo flere muslimer man har i et samfunn, jo mer islam får man.

Islam er, i korthet, en totalitær ideologi som poserer som religion. En totalitær ideologi som ikke har klart å bygge et eneste fremgangsrikt samfunn. Det spiller ingen rolle hvilken kultur eller hvilken folkegruppe som man begynner med, hvis man tilsetter islam så får man undertrykkelse av kvinner, jøder, kristne, homofile og ikke-muslimer, samt «feil type muslimer», det vil si shiamuslimer i sunnimuslimske land, sunnimuslimer i shiamuslimske land, og ahmadiyyamuslimer i alle muslimske land.

Hvis man lurer på hvorfor islam er en dårlig idé, så holder det å studere islams historie helt siden Muhammeds dager til nåtid. Vet Stephansen at muslimer gjennomførte folkemord i India i flere hundre år? Har han hørt om den muslimske slavehandelen, som pågår den dag i dag, med svarte afrikanere som blir solgt som slaver i Libya og Saudi Arabia? Har han hørt om Asia Bibi, som er dømt til døden i Pakistan for å ha fornærmet den såkalte profeten Muhammed?

Kjenner han til at kristne i Nigeria angripes og blir drept av muslimer? Har han hørt om slaget ved Wien, der den muslimske invasjonen av Europa ble stanset i 1683? Liknende eksempler er mange, og forklaringen ligger i islams natur. Islam er til sin natur politisk. I islam finnes ikke noe skille mellom det verdslige og åndelige – det er inget skille mellom moské og stat, siden Muhammed både var en religiøs og en politisk leder.

Man kan si mye om kristendommen, men Jesus trakk et klart og tydelig skille mellom det åndelige og det verdslige. I islam finnes ikke dette skillet. Under islam kan man som ikke-muslim tolereres som kristen eller jøde, hvis man betaler straffeskatten jizya og underkaster seg. Dette kalles for å være en dhimmi. Norske ateister til venstre og høyre som ikke ser problemet med islam bør notere at ateister ikke en gang kan velge å bli dhimmi. Som sagt, dette dreier seg ikke om hvorvidt muslimer er hyggelige eller drittsekker. Dette dreier seg om islam sin lære.

Så hvorfor er det så få ungdommer som støtter SIAN da? Det er jo ikke så rart. Dels så har ungdommer i Norge stort sett blitt matet med et venstreliberalt verdensbilde fra skolen i mange år, og til dels også fra hovedstrømsmediene. Dels så pleier ungdommer å være mer idealistiske og mindre realitetsorienterte enn eldre mennesker. Jeg skjønte heller ikke trusselen med islam da jeg var 16 år. Heldigvis gjør jeg det nå, og jeg håper at Erik Stephansen også gjør det i løpet av kort tid.