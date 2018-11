Det er gammeldags å låse barna til pulten hele skoledagen

Aase Refsens (SV) er fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland.

Det er kort tid siden nyheten kom at vi nordmenn blir stadig tykkere og forslaget om å øke BMI-nivåene som kategoriserer overvekt og fedme ble lansert. Samtidig har regjeringen Solberg i sitt forslag til statsbudsjett 2019 avvist stortingsflertallets vedtak om å innføre 60 minutter daglig fysisk i grunnskolen. Dette fordi det tror vedtaket vil kreve milliardutgifter samtidig som det hindrer lærerens frihet.

Grunnskolene i Nordland har vist at regjeringens begrunnelse er feil. Nordland fylkeskommune arbeider tett med alle fylkets 44 kommuner og sentralt i arbeidet og våre avtaler er utvikling av helsefremmende skoler. Vi har utarbeidet 10 kriterier for en helsefremmende grunnskole og ett av disse kriteriene er at skolene skal sikre at alle elevene får 60 minutter daglig fysisk aktivitet. I dag har 71 av totalt 194 skoler i Nordland nådd dette målet.

Det har vært et bevisst politisk valg å prioritere dette. Å bekjempe at det er barnas sosiale bakgrunn som påvirker deres helsesituasjon er viktig, og jeg har troen på at tidlig innsats i barnas liv gir gode resultater. At det i tillegg bidrar til bedre psykisk helse og reduserer frafall styrker også viktigheten av å prioritere slik.

Aktiviteter i alle ledd er viktig hvis vi skal få bedre folkehelse. Derfor er det viktig å presisere at det ikke er flere timer med fotball eller innebandy det er snakk om. Det er å bruke kroppen mer aktivt i undervisning, og ikke låse barna til pulten. Det er gammeldags, og det er det på tide å innse.

Skal vi hindre sosial ulikhet i helse er det avgjørende at vi skaper en skole som sikrer at alle elevene har en helsefremmende hverdag. Å overlate avgjørelse om dette til enkeltskoler og enkeltlærere slik regjeringen legger opp til, er en strategi for nettopp det motsatte. Vi trenger et Storting som gir klar melding til skolebyråkratiet om å sette økt aktivitet på dagsorden og som bidrar til at norske grunnskoler når målet.

Nordland har kunnskap, og forskning både nasjonalt og internasjonalt som viser at fysisk aktivitet fører til bedre trivsel og bedre læring. I vårt samarbeid med lærerne i grunnskolene i Nordland møter vi skoleledere og lærere som bekrefter dette. De er motiverte til å finne ut hvordan 60 minutter daglig fysisk aktivitet for alle skal gjennomføres, noe regjeringen Solberg mer enn gjerne må komme å bevitne.

Som ved alle andre omstillingsprosesser, trenger lærerne kompetanseheving og tid til å omdanne skolehverdagen. Gjensidigstiftelsen har skjønt at det er lurt å holde seg frisk og har derfor sammen med oss samarbeidet for å gi skolene gratis kompetanseheving på de områdene de selv ønsker. For få millioner har tusenvis av lærere fått nødvendig starthjelp for å komme i gang. Hver skole har funnet sine egne løsninger. Vi mener vi i Nordland har fått mye kunnskap og erfaring om hvordan 60 minutter daglig fysisk aktivitet kan implementeres i skolehverdagen. Noe vi gjerne deler med resten av Norge.

I både by og bygd vil mer fysisk aktivitet være viktig og riktig. Både ved Tverlandet skole i Bodø, Vega barne- og ungdomsskole og Tjongsfjord skole i Rødøy har elevene allerede 1 time med fysisk aktivitet. Tverlandet kombinerer for eksempel både korte turer, aktive pauser, fysisk aktivitet som metode i undervisningen, samtidig som de har satt inn konkrete tiltak for økt aktivitet i friminuttene.

Et vedtak om daglig fysisk aktivitet i grunnskolen vil også bety at dette må bli en del av undervisningen i norsk grunnskolelærerutdanning. Det er derfor fremtidsrettet at Nord Universitet allerede nå har vedtatt å skape helsefremmende grunnskolelærerutdanninger. Nordland fylkeskommune vil bidra aktivt i utviklingsarbeidet og vil gi honnør for at universitet på denne måten svarer på Nordlandsskolenes behov og sikrer helsefremmende skoler også for fremtiden.

Jeg forventer at Stortinget gjentar sitt vedtak om å innføre 60 minutter daglig fysisk aktivitet i grunnskolen. Norge har lyktes med å innføre røykeloven. Nå er tiden moden for å vedta daglig fysisk aktivitet som en del av elevenes skolehverdag.