Det er på tide med en ny generasjon russ

Kristine Othilie Gran jobber som norsklærer på en videregående skole.

Siden jeg jobber som lærer på en videregående skole, behøver jeg ikke akkurat å være rakettforsker for å forstå at russetiden nå er i full gang. Når jeg i dag gikk min daglige skogstur (ja, jeg er egentlig 65 år) begynte jeg å tenke litt over dette med russ og russefeiring, og jeg kom frem til at det egentlig er en helt annen gruppe enn avgangselever på videregående som burde være russ. Jovisst har de (snart) fullført 13 år med skole, men vi som er blitt litt eldre kan vel skrive under på at de første 13 årene av skolegangen bare er "piece of cake" i forhold til hva som kommer senere i livet.

Hvert år leverer flere tusen nordmenn nøkkelkort og vernebriller for siste gang, før de legger ut den slitte stresskofferten sin på finn.no. Et langt kapittel i livet er nå over, et kapittel fylt av lange arbeidsdager, svette og gode vennskap, og det er på tide å gå inn i en ny epoke av livet -pensjonisttilværelsen. Mange av dem har jobbet i nærmere femti år, så er det noen som hadde fortjent en skikkelig lang og seig feiring må jo det være alle de nybakte pensjonistene?

Jeg syntes det er på høy tid at det innføres en årlig russefeiring for alle nye pensjonister, med landstreff, russeknuter, rulling og det hele. For å få til det må regjeringa først og fremst gå inn for at alle pensjonister går av med pensjon til samme tid hvert år; sånn på stående fot foreslår jeg slutten av juni.

For at det skal bli tydelig for resten av samfunnet hvem de vordende pensjonistene er må de ha på matchende antrekk. Fra 1. juni foreslår jeg derfor at de til enhver tid har på seg rosa eller blå onepiece, slik at det ikke er noe tvil om hvem som er årets "avgangskull".

For å få mest mulig ut av russetiden blir juni også en måned hvor pensjonist-russen må jobbe hardt for å skaffe seg russeknuter, for eksempel noen av disse:

#1 Å sitte en hel arbeidsdag under pulten

#2 Overnatte i hagen til sjefen

#3 Spise tre berlinerboller uten å slikke seg rundt munn

#4 Putte to tamponger i munnen og drikke én øl

Etter å ha sanket så mange russeknuter som mulig kan pensjonistene glede seg til et gigantisk landstreff hvor alle kommende pensjonister fra hele landet møtes for en heidundrandes fest. Her vil det være konsert med artister som blant annet Ole Ivars, og det vil være boder som selger passende mat og drikke. Landstreffet stenger selvsagt senest klokken 23, slik at pensjonistene enkelt kommer seg opp til 06:30 dagen etter.

Frem og tilbake til landstreffet kan pensjonistrussen rulle i minibusser med stort toalett, karaokemaskin og gigantiske høytalere på taket. "Rulle" kan de for så vidt gjøre hele den siste måneden som arbeidere, slik at de får mest mulig ut av den siste tiden på jobb.

Jeg tror at flere pensjonister vil glede seg til å gå av med pensjon dersom vi får til en slik ordning i fremtiden. Jeg tror også at mange kommer til å være så slitne at de virkelig får nytt den nye tilværelsen, samtidig som de kan se tilbake på tiden på jobb som minnerik og magisk. For det er vel ofte slutten på en epoke vi husker best?

Jeg slår et slag for at vi sammen går inn for å innføre pensjonistruss-2019, slik at alle fremtidens pensjonister får den markeringa de faktisk fortjener!

