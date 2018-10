Det handler om å hjelpe mennesker på flukt

Guri Melby er gruppeleder for Venstre i Oslo, og nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen.

Arild Rønsens innlegg i Nettavisen er lite egnet til å bevise noe annet enn at han umulig kan hørt hele sendingen av politisk kvarter i dag morges før han kastet seg over tastaturet. Alle påstandene han kommer med, tilbakeviste jeg nemlig i sendingen han viser til. Og jeg gjør det gjerne igjen her.

Les Rønsens innlegg her: Guri «Komiske Ali» Melby

Regjeringen har foreslått å ta imot 3 000 kvoteflyktninger i 2019. Det er en økning på nesten en tredjedel fra i år, hvor vi tar imot 2120, og det er en tredobling av det som gjennom hele 2000-tallet har vært normalen på 1000. I 2016 og 2017 tok vi imot enda flere som følge av at Stortinget, med Venstre som én av flere pådrivere, vedtok å gjøre en ekstraordinær innsats på bakgrunn av flyktningkrisen i Syria. Dette er tall som burde være enkle å sammenligne for de fleste.

At tallet på kvoteflyktninger i budsjettforslaget for neste år også inkluderer eventuelle asylsøkere vi kan bli bedt om å ta imot gjennom EUs relokaliseringsprogram er riktig. Dessverre er det slik at EU foreløpig ikke har klart å bli enige om et slikt relokaliseringsprogram, og det er lite som tyder på at de vil klare det i løpet av neste år heller. Det sannsynlige antallet asylsøkere Norge skal motta på den måten er med andre ord null, det vil si at dette ikke vil gå ut over antall kvoteflyktninger vi har mulighet til å hjelpe.

Samtidig mener jeg det er bra at Norge allerede nå sier at vi er villige til å bidra dersom EU-landene skulle klare å komme til enighet. Hvorfor Rønsen vil fremstille det som noe negativt at Norge, så vidt meg bekjent som første land, sier klart at vi vil ta vår del av det ansvaret, er vanskelig å forstå. Det er heller ikke slik at mennesker som kommer via FNs kvoteflyktningprogram er mer verdige flyktninger enn de som eventuelt vil komme via EUs relokaliseringsprogram. Det er i begge tilfeller snakk om mennesker som har flyktet fra krig, nød og elendighet i hjemlandet sitt, og søker en trygg havn i Europa eller andre steder som mottar flyktninger. Det handler ikke først og fremst om å avhjelpe land i Sør-Europa med en vanskelig situasjon, det handler om å hjelpe mennesker på flukt.

Hvis Rønsen er opptatt av at Norge skal ta sin del av ansvaret for verdens flyktninger, bør han heller glede seg over at vi med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019, vil være det landet som tar imot flest i forhold til folketallet, og sjette mest i hele verden i absolutte tall. Så kan han gjerne argumentere for at vi burde tatt imot enda flere. Men å trikse med tall og komme med ufine karakteristikker av politikere som i utgangspunktet er enige med ham, kler ham særdeles dårlig.