Drakk du for mye i ferien? På tide med «Prosjekt gjeninnfør hverdagen»

Randi Hagen Eriksrud er generalsekretær i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL .

En kald pils etter badeturen på stranda. Et par glass vin og en god bok etter at ungene har lagt seg. En øl til fotballkampen. Noen flasker chablis, reker og gode venner rundt middagsbordet.

Starten på et problem

På sommeren endrer vi på de vante drikkevanene våre. Vi skal ikke på jobb dagen etter, barna skal ikke kjøres i barnehagen og vi vil unne oss litt ekstra. Resultatet er at vi drikker oftere, og vi drikker mer enn vi gjør til vanlig. Det ser vi på salgsstatistikken.

Salget av alkohol øker hver sommer, spesielt når det er godt vær.

AV-OG-TIL: Generalsekretær Randi Hagen Eriksrud.

Det er lov å kose seg litt ekstra i ferien, men økt alkoholbruk om sommeren har også en vond og vanskelig side: For noen kan de ekstra glassene være starten på et alkoholproblem.

Avhengighetsproblemer oppstår ikke over natta. Det utvikles som oftest gradvis over tid. Forbruket øker jevnt. Antall dager man drikker alkohol i uka øker, og man drikker mye i hverdagen, ikke bare ved spesielle anledninger. Avhengigheten av den jevne alkoholtilførselen blir sterkere og sterkere.

I begynnelsen handler det sjeldent om overstadig beruselse, og den det gjelder oppfatter ikke at han har et problem eller er i ferd med å utvikle problemdrikking. Det handler jo bare om at i ferien må det være lov å kose seg litt ekstra, at en god flaske hvitvin følger et godt måltid eller en annen hendig unnskyldning.

Erkjennelsen av at man har et problem kommer som oftest lenge etter at avhengigheten er etablert.

ØL: Mange har et annet drikkemønster om sommeren enn ellers. Personen på bildet har ikke noe med teksten å gjøre.

Faresignaler

Tegnene på at du har et problem kan være mange. Du synes det er vanskelig å slutte å drikke alkohol hver kveld. Du synes det er vanskelig å sovne og falle til ro uten noen glass alkohol innabords. Du tåler mer alkohol før du blir påvirket nå enn det du gjorde før ferien startet, og kanskje har du flere ganger i løpet av ferien lagt merke til at du drikker mer enn de rundt deg. Kanskje har du også gjort ting mens du var full som du angrer på eller ikke husker, og lagt merke til at andre har reagert på feriedrikkingen din.

Veien fra forbruk til misbruk er dessverre kortere enn vi tror, og det er lett å overse eller bortforklare faresignalene.

Alkohol er vanedannende, og dragningen til alkoholen etter uker med høyt forbruk kan være sterkt. For noen vil det kreve disiplinert jobbing å bryte med det høye alkoholinntaket.

Ta kontroll

Det første du bør gjøre er å få oversikt over hvor mye du drikker og hvordan du drikker. Flere vil bli overrasket over hvor mange anledninger de har drukket og hvor stort forbruket faktisk er blitt.

Sett alkohol på agendaen for deg selv. Det er godt alkovett å stille deg selv spørsmålet allerede før det første glasset er skjenket: skal jeg drikke i kveld? Og hvor mye skal jeg eventuelt drikke? Ofte er det mye lettere å stoppe tidligere hvis du har bestemt deg på forhånd. Det kan være vanskelig å vurdere alkoholmengden underveis.

Samtidig bør du være bevisst på at det er vanskelig å kutte ned på alkoholbruken.

Drikkepress er utbredt. Folk rundt deg forventer gjerne at alle skal ta seg et glass. Hvis du synes det er vanskelig å si nei: Unngå typiske drikkesituasjoner i en periode. Hvis du skal være sosial, så foreslå noe som ikke involverer alkohol. Sliter du med å si nei, kan du kanskje dele bekymringen din med en nær venn, og be han eller hun følge ekstra med på din drikking.

Sommeren er over. Det er faste forpliktelser med jobb, skole, fritidsaktiviteter, foreldremøter og treningsøkter. Husk også å legge bort feriedrikkingen.

Noen kommer til å tenke tilbake til 2018 som den sommeren det begynte å gå galt. Sørg for at det ikke blir deg.