Elleville dager for de rike

Marie Sneve Martinussen er nestleder i Rødt og samfunnsøkonom.

I dag kom tidsskriftet Kapital med sin årlige oversikt over Norges 400 rikeste personer. Til sammen eier de 1 325 milliarder kroner, eller 1 325 000 millioner som er en annen måte å si det på. Det er mer enn noen sinne, bare på ett år har formuene vokst med 14 prosent.

Jeg kjenner åpenbart ingen på denne lista personlig, men jeg kjenner igjen butikken jeg handler i hver dag, hoteller jeg bor på og arbeidsplassene til mange av vennene mine. For de superrike lever ikke i en boble helt for seg selv, og formuene deres vokser ikke av seg selv heller.

Det er Johan Johannson, som eier NorgesGruppen og med det butikker som Kiwi, Joker og Meny. Han har en formue på 40 0000 millioner kroner. Hvis en av de ansatte i butikken hans skulle tjent like mye måtte hun jobbet i 101 000 år. Johan Johannson er sikkert en flink fyr som jobber hardt, men jobber han 101 000 ganger hardere enn de som står opp tidlig og åpner Kiwi-butikken på hjørnet?

Og vi har Petter Stordalen. Den fargerike hotellbaronen, og i følge Kapital «går det så det griner i Stordalens hoteller». Han har blitt 4 100 millioner kroner rikere siden i fjor, men de ansatte på hotellene har ikke merka noe til boomen. De fikk nemlig null kroner og null øre i lønnstillegg når de forhandlet med Stordalens hotellkjede i fjor.

Vi finner også kjente klesmerker, sportsbutikker, flyselskaper og lakseoppdrettere på lista. Et brødrepar som har gjort god butikk er brødrene Adolfsen som har 2 550 millioner kroner i formue hver. Hvilken genial idé eller oppfinnelse er det som ligger bak en sånn formue? Jo det er den gode gamle konseptet barnehage! Disse gutta eier og driver kommersielle barnehager, finansiert av skattebetalernes penger.

Det er 393 navn til på lista, og til sammen forteller de om en absurd norsk virkelighet. På den ene siden sitter barnefamiliene rundt om i landet og ser på at barnetrygda blir stadig mindre verdt, at SFO-prisene øker og det blir vanskeligere å få fast jobb. Mens på andre siden av bordet velter millionene inn på bankkontoer som er fullere enn deltakerne på Ex on the beach. De på toppen må jo le av oss vanlige folk, som lar dem slippe unna med å sope til seg stadig mer makt og rikdom.

Sånn som det er bløffer jo regjeringa når de sier at det skal lønne seg å jobbe. Hvis hardt arbeid virkelig hadde lønnet seg, hadde lista vært toppet av renholdere, helsearbeidere og bryggesjauere. I stedet toppes den av folk som har blitt rike på andres arbeid, eller som har arvet pengene. Og regjeringa har lagt opp til det, med å kutte formuesskatten, selskapsskatten og å fjerne arveavgifta. Da er det ikke rart formuene vokser og dynastifamiliene vokser fram.

Det eneste oppløftende å si om denne rikinglista, er at den ikke er resultatet av naturkrefter. Økende forskjeller er skapt av mennesker og kan stanses av mennesker. Vi må aldri gi etter for kreftene som drar i retning av økte forskjeller. Et sånt land skal ikke Norge være. Det har vi aldri vært heller. Vi må holde fast på det Ivar Aasen engang skrev: «La de andre om rikdommen strides, la de krangle om rikdom og blest, iblant kakser kan jeg ikke trives, iblant javnstilte trives jeg best.»