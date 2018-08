Elon Musks nostalgi er ingen god idé

Stéphane J.G. Girod er professor i strategi ved IMD.

Elon Musk overrasket forretningsverdenen da han skrev at han hadde sikret finansiering til å ta Tesla av børsen. Torsdag 9. august avslørte Financial Times at styret i realiteten bare så vidt har begynt å vurdere dette alternativet.

Musk hevder at belastningen fra shortsalg og kurssvingningene for Tesla-aksjene er alt for forstyrrende for ham og medarbeiderne: de får ikke konsentrert seg om de langsiktige beslutningene. Det er lett å skjønne at Musk føler seg nostalgisk når han tenker på oppstarten da han stod til rors alene. Men når Tesla har nådd en ny vekstfase, trenger de størrelsen, finansieringen og styringen som kan bringe dem videre. Kinesiske konkurrenter som NIO og BYD kan faktisk passere Tesla i nær fremtid.

Det siste Tesla trenger, er nostalgi. Vi kan nevne følgende årsaker:

Presset fra finansanalytikerne og markedene kan være en begrensning, men det bidrar også til at et selskap ikke utsetter å levere i henhold til visjonen. Ved gjentatte anledninger har ikke Tesla klart å overholde lanserings- og produksjonsfristene, noe som tyder på at de trenger denne type disiplin.

I en veldrevet organisasjon bør topplederen delegere nok oppgaver til at vedkommende selv kan fokusere på de langsiktige visjonene. I Apple og LVMH, som er to ekstremt vellykkede åpne aksjeselskaper, bidrar desentralisering av ledelsen og den klare rollefordelingen til at selskapene kan holde et langsiktig fokus og samtidig levere gode kvartalsresultater på kort sikt. Det er ting som tyder på at makten i altfor stor grad er konsentrert i Musks hender, noe som ikke er sunt. I en kompleks verden der uforutsigbarhet er normen, er det ingen toppleder som er i stand til å skape den nødvendige smidigheten helt på egen hånd.

I en privat struktur kan Musk bli enda mer bundet av investorene enn det han er i dag. I likhet med alle andre teknologilistede selskaper som har hatt langt større slingringsmonn hos analytikere og markeder enn tradisjonelle industribedrifter, kan Musk faktisk oppleve at tålmodigheten hos private investorer er mye kortere enn på finansmarkedene. Dersom dette skulle skje, kan han bli sparket av sine nye eiere.

Å etablere en ny eierstruktur er noe som tar tid. Det kan føre til at Musk og Tesla i en periode blir opptatt med andre ting enn å konkurrere mot de nye kinesiske (og europeiske) guttene i gata.