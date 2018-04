En ny og viktig kreftkamp står for døren

Dette vil du høre mye om i tiden fremover, så man kan like godt merke seg ordet med en gang:

Genterapi.

De fleste har hørt om immunterapi, men få har hørt om genterapi. Faguttrykket for denne spesielle typen genterapi er CAR-T-Cells. Amerikanske helsemyndigheter har nylig godkjent CAR-T-Cells behandling for to ulike typer blodkreft, og en tredje godkjenning er ventet i første halvår. En rekke kreftformer, som i dag anses som uhelbredelige og dødelige, vil ventelig kunne behandles med CAR-T-Cells i årene fremover.

Europeiske helsemyndigheter ventes å godkjenne de samme behandlinger i 2019. I årene fremover vil behandlingen ventelig revolusjonere behandlingen av en lang rekke kreftformer, som tidligere var sett på som uhelbredelige. Det er rett og slett et mirakel!

Finn Helge Quist.

Forskere, leger og fagpresse i utlandet har beskrevet genterapi ved bruk av CAR-T-Cells som det største gjennombrudd i medisinsk forskning noensinne. Men i norsk presse og fagmiljø er det tilsynelatende stille.

OPPGITTE PASIENTER KURERES

Behandlingen består av at man tapper blod fra pasienten. Dette blodet sendes så til laboratoriet, hvor man i en komplisert prosess genmanipulerer pasientens egne T-Celler til å bli «massemordere» av kreftceller. Disse genmanipulerte T-Cellene dyrkes så i laboratoriet, og man produserer en arme med millioner av aggressive massemordere av kreftceller.

Blodet tilbakeføres så til pasienten etter cirka 14 dager, og kroppens egne T-Celler starter så umiddelbart opp med å jakte ned kreftcellene og utrydder dem. T-Cellene forblir deretter i pasientens blodbane, og angriper ethvert forsøk fra kreften til å blusse opp igjen.

Metoden har vært under utvikling i cirka fem år, og inntil nylig var den kun tilgjengelig i USA og Kina i lukkede studier. Resultatene fra disse studiene, på oppgitte og døende pasienter uten alternativer er oppsiktsvekkende. I enkelte studier fikk opptil 92 prosent av pasientene livet tilbake, og man finner i dag ikke spor av kreften. CAR-T-Cells beskrives av mange som en «levende medisin», i og med at det er kroppens egne celler som settes i stand til å utrydde kreften.

Det høres ut som en fremtidsdrøm. Men det er det ikke, det er virkelighet allerede i dag, og tilgjengelig og godkjent behandling i USA. Per i dag er behandlingen kun rukket å bli godkjent for to kreft-diagnoser, men en serie godkjenninger er ventet i årene fremover.

KURERES I USA, MEN DØR AV SAMME DIAGNOSE I NORGE

Hvis ikke norske helsemyndigheter kjenner sin besøkelsestid, kan vi havne i en bisarr situasjon.

Skal det bli slik at pasienter kureres i stort antall i USA, mens pasienter dør i tusenvis av de samme diagnoser i Norge?

Skal vi oppleve at de med penger reiser til USA (og etterhvert EU) for å kureres av sin dødelige kreft, mens alle andre pasienter i Norge med samme diagnose dør ved våre norske sykehus?

La oss håpe at det ikke blir slik fremover. Men akkurat i dag, er det faktisk slik for noen pasienter.

Det er en realitet, at for to ulike krefttyper, som er alvorlige og dødelige for alle, er det en kur tilgjengelig i USA (og snart i EU). De med penger kan reise over og bli friske, mens alle andre med samme diagnose dør i Norge. For meg er det en gåte at ikke Kreftforeningen og andre allerede er på barrikadene.

Jeg kjenner personlig til at enkelte pasienter har kjøpt behandlingen i USA. Problemet vil forsterkes etter hvert som CAR-T-Cells blir allmenn behandling for stadig flere kreftdiagnoser i USA og etter hvert EU, mens samme behandling ikke er tilgjengelig i Norge.

HVA GJØR DU HELSEMINISTER BENT HØIE?

Jeg tror en ny og viktig kreftkamp står for døren. I fjor organiserte jeg en demonstrasjon foran Stortinget, grunnet norske helsemyndigheter uholdbare lange saksbehandlingstid for å få godkjent livreddende kreftmedisiner. Aksjonen har båret frukter, og behandlingstiden for godkjenning av nye medisiner er nå kortere enn tidligere. Det er en god ting, selv om mye gjenstår.

Men en ny, og enda viktigere kamp står for døren:

Aksjonsgruppen som jeg ledet, og som sto bak fjorårets «Kreftaksjon» og demonstrasjonen i 2017 for Stortinget, kommer aldri til å akseptere, at pasienter blir kurert for dødelig kreft ved bruk av genterapi i USA og EU, mens man skal dø av de samme diagnoser i Norge. Hvis så skjer, vil det være en totalt uakseptabel situasjon, som ikke under noen omstendigheter kan tolereres.

Etter samtaler jeg har hatt med norske leger, fagmiljø og myndigheter, har jeg en følelse av at norske helsemyndigheter er totalt uforberedt på en ny hverdag, nå som genterapi etter hvert tilbys til stadig flere pasienter med uhelbredelig kreft i USA og etter hvert EU.

Det er min forståelse, etter en serie samtaler med det norske fagmiljø, at vi i Norge allerede er bakpå, og at det ikke er bygget opp hverken kompetanse eller lagt planer for å møte en ny hverdag i kreftbehandlingen.

I USA har man allerede utdannet og sertifisert leger og sykepleiere for genterapi. Det er opprettet/bygget over 50 sertifiserte kreftsykehus/avdelinger over hele USA. Det er allerede bygget laboratorier og sykehus for å ta imot over 10.000 pasienter årlig, og kapasiteten er i sterk vekst.

Genterapi er en ny hverdag for norske kreftleger, sykepleiere og pasienter. Men spør du 10 norske kreftleger dybdespørsmål om CAR-T-Cells behandling (noe jeg har gjort), vil du som meg finne ut av kunnskapsnivået blant det store flertall av legene om dette ikke er til stede. Det er ikke legenes feil, det er en systemsvikt.

Norske helsemyndigheter må umiddelbart starte forberedelser til en ny hverdag, bygge opp kompetanse blant leger og pleiere, opprette nye avdelinger ved sentraliserte sykehus, og ellers legge planer for implementering av CAR-T-Cells. Man er allerede bakpå, og dette arbeidet må derfor starte umiddelbart.