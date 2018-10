Et nådestøt fra regjeringen

Av André Braathen, Helthjem.

Dersom regjeringen velger å tviholde på 350-kronersgrensen spiller de ikke bare russisk rulett med norske arbeidsplasser, de sender også et tydelig signal om at de ikke ønsker å støtte norsk handel. Norske politikere må slutte å finansiere utenlandske konkurrenter.

Andre Braathen i netthandelbedriften Helthjem.

I dag er det gratis å handle varer fra utlandet, så lenge pakken og portoen koster under 350 kroner til sammen. Da ordning ble innført var det et behov for regjeringen å tjene inn småpenger til statskassen på utenlandske pakker.

Men i dag er det ikke lenger snakk om lommerusk. Nordmenn handler for milliarder av kroner på nett hvert år, og stadig mer av det vi klikker hjem kommer fra utlandet. Norske virksomheter taper allerede for utenlandske aktører, og nå vil regjeringen straffe dem ytterligere.

Vi i helthjem kan ikke fatte og begripe hvorfor man velger å klamre seg til en ordning som alle taper på. Norge taper arbeidsplasser, staten taper inntekter, og norske bedrifter går konkurs. På toppen av pallen står utenlandske bedrifter med lomma full av norske penger.

350-kronersgrensen skaper en dominoeffekt som ikke bare rammer norsk netthandel, men også mindre, norske distribusjonsselskaper. Norske bedrifter må ha like konkurransevilkår. I dag konkurrerer vi med noen få, store aktører som tjener fett på økt pakkevolum fra utlandet.

Skal norsk netthandel lykkes kan ikke regjeringen fortsette å finansiere konkurransen fra utlandet. Vi oppfordrer norske politikere til å revurdere 350-kronersgrensen, og gi norske bedrifter et sårt trengt fortrinn i et stadig mer aggressivt marked.

