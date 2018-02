Fagforeninger er dinosaurer

Carsten Neraal er venstre-mann.

Jeg er for fagforeninger, og jeg er selv fagorganisert. Nå vil jeg gjøre en liten øvelse; Jeg vil forsøke å skape et kritisk blikk på fagforeningene. Og da begynner jeg slik:

Det eneste fagforeningene kanskje har, er gammel makt som forvitrer. Fagforeningene er blytunge organisasjoner, totalt mistilpasset til en moderne tid. Vi trenger likevel noen som kan ivareta våre faglige interesser i det daglige. Vi trenger et forhandlingsutvalg, noen eksperter på personalpolitikk og pensjon, og noen advokater – men fagforeningene er blitt giganter som har vokst langt utover sine primæroppgaver.

Hvor mange ansatte er det i norske fagforeninger spør jeg meg selv. Og jeg lurer virkelig på dette svaret. Er det noen som har tallet? Jeg vet det er mange, veldig mange. Ikke spør deg selv hva alle disse gjør. De forvalter vel egeninteresser og er blitt en del av et korporativt konglomerat.

Unge mennesker kunne starte nye fagforeninger. De har dessverre ikke kapitalreservene som våre steinrike fagforeninger har, og det kan nok være et stort problem, men bortsett fra dette så burde det være mulig å kopiere en enklere utgave av våre forhistoriske fagforeninger. De kunne jo kalle seg «nye LO» - og de kunne love partipolitisk uavhengighet (hadde vært fint), og de kunne love et langt slankere- og et mer moderne støtteapparat, hvor medlemmene kunne få enkel og god veiledning og informasjon om arbeidsliv og personøkonomi.

LO og NHO har begge sterke historiske politiske bånd, og de er begge store konservative kolosser. her holder LO-leder Hans-Christian Gabrielsen tale under NHOs årskonferanse 2018.

Medlemskontingenten ville måtte være den samme, fordi dette gir subsidier rett i streikekassen. Og tenk deg Arbeiderpartiet da, som ville fordoble skattefradraget og styrke fagforeningene, som om fagforeningene ikke var store nok fra før av. Dette er å kjøpe seg venner og regningen sender de tilbake til oss. For en morsom logikk.

Det pussige er også at LO og NHO har noen felles trekk. De har begge sterke historiske politiske bånd, og de er begge store konservative kolosser. De er på ingen måte dynamiske eller fremtidsrettet. De bare later som, når de snakker pent om innovasjon og omstilling. Det er ingen av dem som snakker de unges språk. De opprettholder et rigid regime.

Det er laget en berømt livsløgn, hvor det utrettelig snakkes om den norske modellens fortreffelig het. Det er ingen som greier å bevise, at dette fagpolitiske samarbeidet har vært så vellykket som de skal ha det til, og det er heller ingen trylleformel for vår felles velstandsøkning. Det er ikke politisk organisering som skaper økonomisk vekst. Det er vel heller andre markedskrefter i sving.

Når alle synger det samme refrenget om hvor flinke vi er, så kan en jo begynne å lure. Det er jo heller ingen journalister som stiller noen kritiske spørsmål til dette regimet. Det interessante er likevel at disse konservative miljøene på venstre- og høyresiden av politikken, LO og NHO, er blitt bestevenner og opptrer mer og mer samlet, og selv lederne i LO har nå millioninntekter.

Et annen interessant fenomen er at LO ikke interesserer seg ett sekund for medlemmenes skattebelastning, enda skattepolitikk betyr svært mye for medlemmenes disponible inntekt, og vel så mye som tarifftillegget. Sannheten er at det er den vanlige mann og kvinne, kall dem gjerne arbeidere, som bærer den store skattebyrden i samfunnet - men LO bryr seg ikke.

LO og AP vil gjerne øke skattene, selv om staten er kjemperik fra før. Stakkars lønnsmottakere betaler ikke bare inntektsskatt, de betaler også moms og avgifter til den store gullmedaljen. Staten er veldig rik, mens den jevne mann og kvinne kan slite med å få endene til og møtes. LO er mer opptatt av at de rike skal betale mer skatt, som sikkert er riktig og viktig, men hva med alle lønnsmottakerne?

Fagforeningene burde av samme grunner stille strenge krav til bruken av offentlige skattemidler. For staten er dette en stor fest, for skatteinngangen er veldig god. Politikerne kan boltre seg i romslige budsjetter. LO spiller her på lag med politikerne og ikke med skattebetalerne/ lønnsmottakerne, og de viser heller ingen stor interesse for effektivisering av offentlig sektor. NHO er også godt fornøyd med store skatteinnganger, fordi belastningen for næringslivet blir lavere og det investeres samtidig i viktig infrastruktur.

Nei, fagforeningene er dinosaurer. De var viktigere før i tiden. Bruken av streikevåpen er også blitt litt gammeldags. Ikke rart de mister oppslutning blant unge mennesker.