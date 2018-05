Skrevet av: Lars Steinar Ansnes, ansvarlig redaktør/daglig leder i Aura Avis.

– Vi lovet våre døde kamerater fra Utøya at vi skal bekjempe hatet. Det gjør vi ikke ved ett minutts stillhet, men i et liv i kamp.

Det sa AUF-politiker Ina Rangønes Libak i sin 1. maitale på Sunndalsøra.

Omtrent samtidig med at disse kloke ordene falt her inne mellom fjellene, strømmet en tirade av forakt og personangrep ut av en høyttaler i Drammen. Ingenting overrasker når det gjelder Sylvi Listhaug lenger. Full av hat og hevnlyst høvler hun over alt og alle som kommer i hennes vei.

1. mai var det Ap-leder Jonas Gahr Støre som fikk unngjelde. Listhaugs tale i Drammen må være noe av det mest nedrige som noen gang er servert fra en talerstol på arbeidernes kampdag. Den skandaliserte eks-statsråden er selvsagt i sin fulle rett til å kritisere sine politiske motstandere. Men når det gjelder form og framføring, er hun i ferd med å utvikle en stil som gjør henne til en helt spesiell framtoning i det politiske landskapet.

En Listhaug i ny og ne kan vel for så vidt tåles. Men hva om alle la seg på hennes nivå? Ønsker vi en offentlig debatt preget av skjellsord og ondsinnede personkarakteristikker? Hvilke signaler er det politikere som Sylvi Listhaug egentlig sender ut? Hvordan skal vi kunne rekruttere unge mennesker til politiske verv, når de som har kommet seg opp på maktens tinder oppfører seg som tanketomme apekatter?

For å si det rett ut: Jeg er drittlei. Drittlei av Listhaug og hennes farlige hatretorikk. Drittlei av personangrep, utilslørte hevnakter og en respektløs språkbruk som bidrar til å senke den politiske debatten til under kjellernivå. Drittlei av at Listhaug får holde på, uten at verken Erna Solberg eller Siv Jensen løfter en finger.

Hatet var drivkraften bak den vanvittige terroren 22. juli 2011. I tiden etter angrepet ble det etablert en nasjonal enighet om at landet vårt trenger mer kjærlighet og mindre hat.

En del mennesker sliter med hukommelsen. Sylvi Listhaug er en av dem. Vi trenger ikke slike politikere.