Fortvilt bønn til statsminister Erna Solberg

Av Andam Aso Aziz, Co-leder for Ungkurd Norge Riksforbundet

20. januar invaderte Tyrkia den kurdiske regionen Afrin i det nordlige Syria. Tyrkia har ingen lovlig unnskyldning for å invadere Syria og drepe kurdere som aldri har utgjort noen trussel mot Tyrkia og aldri angrepet sivilt eller militært mål i Tyrkia.

En juridisk studie av det tyske parlamentets juridiske komité har konkludert med at Tyrkia er i strid med folkeretten og ikke

har noe lovlig argument for å invadere Afrin og massakrere kurdere.

Kurdere i Syria og deres syriske demokratiske styrker (SDF) er de som har ofret alt for å beseire ISIS. De frigjorde Raqqa - hovedstaden i det fascistiske islamske kalifatet.

I ukene som er gått har den tyrkiske hæren begått en rekke overgrep. Nå har 800 000 mennesker i Afrin blitt omringet av tyrkiske styrker og deres allierte jihadister. Vi ønsker ikke å demonstrere hele tiden. Men vi kan ikke være tause når våre familier blir massakrert.

Det er fare for massakre og enda flere menneskeliv kan gå tapt. I løpet av 54 dager så har vi demonstrert fredelig 19 ganger bare i Oslo. I tillegg til flere andre byer i Norge. Vi har sendt brev til UD, Stortinget og partiene for å bli hørt. Vi har utrykt ønske om at Norge som fredsnasjon skal ta avstand fra Tyrkias krigføring mot kurderne i Nord-Syria og spesielt Afrin.

Men vi blir ikke hørt.

Derfor valgte jeg og mine venner i hele Europa å ta til gatene for å stoppe og få oppmerksomhet på den folkerettsstridige invasjonen. Vi hadde nettopp fått en rapport fra 22 sivile organisasjoner i Afrin-regionen, som vi ønsket å levere til NRK.

Redaksjonen i NRK nektet å ta imot dokumentet og vi begynte med demonstrasjoner utenfor NRK-bygget. Når mediene og politikerne ikke snakker og skriver om overgrepene bidrar de til at uretten pågår i

det stille. Tilnærmingen til kurdere er; takk for kampen mot IS, men nå kan dere dø stille i stedet for å protestere.

Da politiet kom til stedet sa de «dere har satt dere i sjakkmatt». Vi sa at det eneste vi ønsker er å levere denne rapporten vi har fått fra Afrin. Men politiet var bare opptatt av få oss til å avslutte uten noen resultater. Derfor valgte vi å fortsette videre til statsministerboligen og demonstrere mot Norges taushet og støtte til Tyrkias invasjon.

Norge selger våpen til Tyrkia for flere hundre millioner som blir brukt mot kurdere i dag. Demonstrantene ropte «Tyrkia dreper, Erna sover» «Nei til invasjon vi krever reaksjon «Taushet dreper».

Hva er det politiet og regjeringen tror at vi skal gjøre? Skal vi bare sitte hjemme og vente på at 800 000 mennesker skal bli massakrert? Nei det kommer ikke på tale. Vi kommer til å fortsette med demonstrasjoner og tvinge den norske regjeringen til å ta avstand fra invasjonen, fryse våpensalg til Tyrkia og at Norge skal jobbe for fred.

Norge kler rollen som fredsnasjon. Ikke den nåværende passiviteten.

Vi ber det norske folk forståelse for ting vi gjør, vi kan ikke være stille når folk blir massakrert. Den norske regjeringen har bragt problemene hit ved å støtte krig og selge våpen til overgriperne. Vi ber alle som tror på menneskerettigheter og demokrati om å være med oss og kreve at Norge skal oppføre seg som fredsnasjon.

Vårt mål er fred og ikke krig, demokrati og ikke fascisme, kvinnefrigjøring og ikke hat mot kvinner. Det er det kampen står om.