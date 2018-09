Av Helge Nicolaisen, Finnmark.

Jeg har tatt meg selv i å vente på at utenlandsk opprinnelse skal dukke opp – i nær sagt alle ugjerninger som publiseres i media. Nesten som en forventning – der jeg etterpå kan trekke pusten og si; ja, det var det jeg visste.

Nesten som jeg kan frikjenne meg selv og fortsette med dagliglivets oppgaver.

Jeg blir egentlig litt flau når jeg skriver dette – men jeg må være ærlig, og fortelle det som det er.

Det er nesten litt lettere å akseptere ugjerninger så lenge ordene – utenlandsk opprinnelse eller enslige mindreårige blir sagt. Nesten som å kunne si; det var ikke meg – det var de andre.

Kanskje det er bare meg som har ett sånt litt forvridd tankesett, og da er det jo egentlig ikke så farlig. Verre er det hvis det er mange som meg, og samfunnet i seg selv kan frikjenne seg med bruk av distanse.

I natt ble jeg liggende våken, tenkte over begrepene og kjente ett lite stikk av dårlig samvittighet. Jeg må innrømme at jeg ventet på ordene – enslige mindreårige og utenlandsk opprinnelse også denne uken.

Fire ungdommer fra krig til fred for å dø. To er allerede døde, en skadd og en ungdom er blitt morder på en mandags kveld klokken seks.

Jeg må virkelig jobbe med meg selv nå, jobbe for å skrive dette – fordi det angår jo egentlig ikke meg.

Jeg lar en tanke bevege seg til krigen og prøver å sette en etnisk norsk ungdom inn i en handling hvor mor og far dør, en søster eller bror voldtas og ungdommen rømmer, reiser og finner hjem igjen. Jeg ser samfunnet tar ungdommen til seg, helsevesenet bygger tilbud av nødvendige slag og familie eller venner skaper en ny trygghet.

Helge Nicolaisen

Jeg er i en farefull del av posten nå fordi – jeg beveger meg inn i ett sorteringssamfunn. Jeg er på tur til å påstå at det er ulike divisjoner av menneskeverd og syn. Men jeg skal fullføre, fordi dette er mine egne tanker og dermed ikke så farlig. Det er nesten så jeg håper at det ikke er flere som tenker det samme.

Tanken vender igjen tilbake til enslige mindreårige med utenlandsk opprinnelse. Ett barn og ett sinn, en traume eller flere, bosatt i ett felleskap. – Ikke meg, ikke mitt – dem og dere.

Jeg kjenner en ekkel følelse sniker seg inn. Det er følelsen av å kjenne egen feighet, følelsen av å lette samvittighet med å fremmedgjøre fryktfulle handlinger. Følelsen av å legitimere begrep, og etterpå si. Hva var det jeg sa.

Jeg har ingen helbredende kur, eller noen fasit – men jeg må begynne med meg selv. Jeg må ta steget, fri meg fra frykt og fratre sortering. Jeg håper hybler med ungdom med traumer aldri trenger å være alene. At et barn er ett barn og at helsevesenet tar tiden til oppfølgning og behandling.

Samfunnsplass, å bli sett og ivaretatt er ingen enkel sak, men jeg jeg har store problemer med å forstå at man reiser fra krig til fred for å dø.

Jeg tør anta at hjelp i hjemmet og hjelp utenfor hjemmet har enorme forskjeller i denne sammenheng, fordi hva er nå hjem og hva er borte.

Å mestre fred - kan være like krevende som å mestre krig. Det handler om hva man har opplevd, hva man er utsatt for og til syvende og sist hvem man skal leve sammen med.

En trist dag!