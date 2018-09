Frp vil ha superskoler i realfag

Av Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant Frp og medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Fremskrittspartiet er opptatt av at elever skal få satse på det de er gode på. Det skaper mestring og trivsel i skolehverdagen. Vi vet at mange elever er både svært interessert og dyktig i realfag.

I motsetning til de som er flinke i idrett, som kan gå på et idrettsgymnas, så finnes det ikke et enda en eneste skole for de elevene som er sterke i realfag. Det vil FrP gjøre noe med.

Vi ser gjennomgående at norske fylker ikke er gode nok til å tilby et godt realfagstilbud til sine elever.

MATTESKOLER: Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen ønsker å satse satse på rendyrkede realfagsskoler, på lik linje med toppidrettskoler

Av i alt 18 fylker, er det for eksempel kun syv fylker som tilbyr studiespesialisering med forskerlinje. Dette samtidig som 14 tilbyr studiespesialisering med toppidrett. Dette mener Fremskrittspartiet ikke er godt nok.

Fremskrittspartiet mener derfor nå at man må satse på rendyrkede realfagsskoler, på lik linje med at man har toppidrettskoler. I Norge har vi toppidrettsgymnas i omtrent alle landets fylker, men ikke et eneste rendyrket realfagsgymnas.

Nå vil FrP at elever i alle landets fylker bør få et slikt skoletilbud. Fremskrittspartiet mener derfor man bør opprette realfagskoler i alle landets fylker, for å gi disse elevene skoletilbud som passer dem.

Det er viktig å støtte opp om de elever som tidlig interesserer seg for realfag. Disse elevene må vi heie på, og sikre at det får en skolehverdag der de kan utvikle sitt potensial.

Vi kan kun utvikle talenter, dersom vi er villig til å satse på dem. Det gjør vi ved å gi dem et skoletilbud på rendyrkede realfagsskoler.

Noen fakta:

- Norge har toppidrettsgymnas i 13 av 18 fylker. Norge har per sommeren 2018 ingen realfagsgymnas.

- Norges første realfagsgymnas startet opp i Akershus denne høsten.

