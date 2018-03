Går EU-lojaliteten foran valgløfter om folkeavstemning for Frp?

Bjørnar Moxnes, leder av partiet Rødt.

«I ulike samfunnsmessig betydningsfulle saker ønsker FrP at innbyggerne skal kunne benytte seg av folkeavstemning.» Dette er et sitat fra Fremskrittspartiets partiprogram 2017-2021.

Men dette har i alle fall ikke Frps minister Terje Søviknes tatt med seg inn i behandlingen av spørsmålet om å avgi suverenitet og om Norge skal underlegges EUs energibyrå. Her har Frp stått side om side med resten av regjeringa, Ap-eliten og MDG, mot en samlet fagbevegelse og folk flest.

Når næringslivstoppene og partieliter både på høyre og venstre side er skjønt enige om noe, kan det å la folk få si sin mening være det eneste som hindrer at eliten får gjennomslag. Det er den viktigste erfaringen fra folkets nei til EU i 1994.

Derfor fremmer Rødt i dag følgende forslag på Stortinget: «Det avholdes en rådgivende folkeavstemning om Norge skal slutte seg til EUs energibyrå Acer. Saken utsettes i påvente av resultatet fra folkeavstemningen.»

I så godt som alle partier som forsøker å banke gjennom Acer i dag finnes det motstandere. Jon Helgheim, som vi har hørt mye fra de siste ukene – litt i overkant vil de fleste si – har derimot profilert seg litt i underkant som Acer-motstander i Frp. Men litt har det vært: Næringslivet og innbyggerne kommer nok til å tape på Acer, har han sagt.

Arbeiderpartiet har forhandlet seg fram til såkalte garantier fra regjeringa, som er lite verdt så lenge de ikke er inngått med EU, og som allerede før saken er ferdigbehandlet i Stortinget viser seg å være stadig mindre til å stole på. Kraftkabler er tykkere enn politikerløfter. Men i Arbeiderpartiets stortingsgruppe var det mange som ikke ønsket å stå bak forliket med regjeringa i dagens behandling. Om disse følger samvittigheten og ikke partipisken kan utfallet se annerledes ut.

Hvis Frp, Senterpartiet, SV, KrF og de av Arbeiderpartiets representanter som ikke vil at Norge skal underlegges EUs energibyrå så raskt som overhodet mulig stemmer for Rødts forslag om en folkeavstemning, ja da har det faktisk et flertall bak seg, og folket vil bli spurt om råd.

«Stortingsgruppen er bundet av det program den er valgt på», står det å lese i Frps vedtekter. Ved tvil om fortolkning er det sentralstyret som avgjør. Derfor er jeg spesielt interessert i å høre hvordan Frps stortingsrepresentanter som også er sentralstyremedlemmer i Frp stiller seg til Rødts forslag: Jeg spør derfor dere: Hans Andreas Limi, Helge André Njåstad og Sylvi Listhaug. Er ikke avgivelse av suverenitet og å underlegge Norge EUs energibyrå for en samfunnsmessig betydningsfull sak å regne? Vil dere holde stø kurs dypere inn i EUs favn, slik Frp så langt har gjort? Eller vil dere heller fylle programformuleringen om folkeavstemning med innhold og støtte Rødts forslag om å avholde folkeavstemning om Acer?

Jeg venter spent. Et ikke-svar er også et svar, men da vet jeg om mange som vil bli skuffet.