Gir gavepakke til bok-aksjonærene

Carsten Neraal

Av Carsten Neraal, Venstre-mann

I Dagsnytt18 fremstår hun med stor selvtillit og forsvarer avtalen helt og holdent, og hun vil også utvide- å forlenge avtalen. Tenk om vår kulturminister heller kunne si:

Jeg tenker på bokkjøperne først og fremst, og jeg forstår at dette er vanskelig.

Bokbransjen har verdens beste produkt, nemlig boken. Boken er hellig og boken er selvfølgelig en viktig kulturbærer. Nettopp derfor er det så vanskelig å ta til motmæle, fordi bransjen bruker bokens helligdom som retorisk skjold. Det er de som beskytter bokens kulturelle verdi, og da kan den koste nærmest hva som helst.

Men bøker er så mye. Det er dårlige bøker og det er gode bøker. Det er norske bøker og det er oversatte bøker og det er skolebøker. Bokbransjen er selvfølgelig viktig for landet. Dette er ingen stor bransje (mindre enn et NRKs budsjett), og de har heller ingen store fortjenestemarginer. Folk i bransjens er også kjent for å være både sympatiske og flinke.

Men bokbransjen har likevel ingen rett å påberope seg privilegier for andres regning. Og det er ikke en minister sin oppgave å støtte aksjonærer i forlagsbransjen. Dette er klassisk elitisme hvor de privilegerte gir privilegier til hverandre. Politikere gir hverandre fordeler og er ikke det minste flaue. De glemmer kanskje at vi lever i et fritt land hvor politikere ikke kan bestemme priser, eller hvilken TV stasjon vi skal se på, eller hvilke bøker vi skal lese.

Tenk om kulturministeren kunne skrote avtalen og si at vi designer en ny modell. En ny modell hvor det gis rause forfatterstipend, støtte til bokkaféer og bokhandlere, innkjøpsordninger og subsidier.

Men det en ikke kan, er å overkjøre stakkars bokkjøperne så brutalt, og med slik en arroganse. Og det verste som kan skje, og som kanskje allerede er en realitet, er at vi lesere kjøper mindre bøker fordi de er så dyre, eller at ungdommen heller kjøper engelske bøker til halv pris. Hvordan kan dette være god kulturpolitikk?

Vi skal heller ikke være et land hvor politikere deler ut privilegier til sine venner.