Glutenfri kost er en cøliakers medisin

Åpent brev til Anniken Hauglie.

Det er med tungt hjerte jeg ser hvordan det diskuteres om cøliaki og grunnstøtten om dagen. Det er stor forskjell på cøliaki og glutensensivitet, Cøliaki er en kronisk tarmsykdom.

En med cøliaki kan ikke spise gluten eller malt (maltholdige drikker og mat) og enkelte har også laktose intoleranse. Cøliaki er en autoimmun sykdom hvor kroppen angriper seg selv ved feil kosthold. Tarmtottene blir da betente og slites ned, følgene er at kroppen ikke tar opp næring og da får man mangelsykdommer og blir underernært. Verste konsekvensen av det er døden.



Det tar flere måneder å reparere en skadet tarm og kropp. Noen har det medfødt og kan vokse det av seg med årene, andre får utviklet sykdommen først i voksen alder. Og enkelte som meg, er så kronisk syke at de må gå på diett hele livet.

Selv har jeg medfødt cøliaki og holdt på å dø som baby. Jeg veide 2730 gram da jeg ble født og 7200 gram da jeg var 9 måneder og jeg veide 5150 gram da jeg var 1 år. Før jeg fikk den behandlinga jeg trengte.

At noe var galt merket man først når barnegrøt kom inn i kostholdet. Min mor som var helt fortvilet og reiste fra lege etter lege, med meg, som så ut som en biafra-unge.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)



Så kom Dr. Johan Ek fra Rikshospitalet inn i livet vårt, han fant ut hva som feilet meg og jeg ble innlagt på barneavdelingen på Riksen (1971).

En fantastisk lege som jeg gikk til frem til jeg var i tyveårene. Han er nå pensjonert men har fått Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid.

Jeg takker mamma som aldri ga opp!

Jeg elsker å spise mat og å lage mat så har vært veldig heldig som har en mor som var en flink kokk, som tok meg med og lærte meg å lage mat fra jeg var liten. Cøliakere er avhengig av å lære å lage hjemmelaget mat fra bunnen av for å klare seg. Det er også viktig med et variert og næringsrikt kosthold (frukt, grønnsaker, fisk., kjøtt og melkeprodukter) gjennom hele dagen da glutenfri (tørr)mat er veldig næringsfattig, vitamin/mineralfattig og inneholder ofte mye sukker.

Ann-Chatrin Bekkeli

En cøliaker kan egentlig ikke spise vanlig krydder på glass pga det enten inneholder hvetemel eller spor. Og jeg leste på melkesjokolade fra Freia her om dagen; kan inneholde spor av hvetemel, trodde ikke mine egne øyne.

Skal en cøliaker reise vekk eller i selskap tar hun/han ofte ta med seg div. matvarer selv, fordi vi forventer ikke at ting er glutenfritt.

Cøliakere må også veldig ofte betale mer for maten når de spiser ute.

Her er noen priseksempler fra matbutikken.

Et brød på 500gr koster kr 50,- En pk. spaghetti på 250gr kr 40+ En Grandiosa kr 60,- etc. En burger fra kjedene koster ca. kr 7,- mer pga glutenfritt brød etc.

Cøliaki kan ramme alle, fattig som rik. Reduseres grunnstøtte for Cøliakere kan det resultere i at flere cøliakere ikke får det kostholdet de trenger. Det sosiale livet kan også bli innskrenket og verst er det for barna med tanke på bursdager og andre sammenkomster.

Glutenfri kost er en cøliakers medisin. Andre som er syke får jo medisinen sin på blå resept, kun en egenandel. Ingen medisin er oppfunnet for cøliaki. Å redusere grunnstøtten kan få konsekvenser som kan koste samfunnet veldig mye mer i lengden.