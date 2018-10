Hareide og velgerne

Jørgen M. B. Grønneberg, tidligere eier, leder og rådgiver i markedsforskning og ledelse.

Hvilke retningsvalgvalg vil bringe KrF over sperregrensen (4%) ved Stortingvalget i 2021? - Kommer Krf under sperregrensen i 2021, vil det neppe være noen regjeringsdannelse som vil være avhengig av partiets medvirkning.

Hareide vil inn i en regjering, og mener løsningen er å skifte til venstre med Hareide som partileder. Landsmøte kan velge å holde seg til høyre og, mest trolig, uten Hareide som leder.

Lederskap dreier som om å nå mål ved å iverksette riktig strategi i tide.

– Så også for Hareide og KrF.

For KrF som for ethvert annet parti, er målet politisk makt gjennom fremgang blant velgerne. - Sperregrensen ligger på 120.000 velgere mens «valg i dag» ville gitt 102.000. Etter stortingsvalget i 2013 der 158.475 (5,6 %) stemte på KrF, anbefalte Hareide KrF en «vente-og-se»-strategi som svar på invitasjonen til å gå inn i «Erna Solberg»-regjeringen. Etter valget i 2017 anbefalte han at partiet fastholdt denne strategien til tross for 35.678 færre stemmer enn i 2013 (4.2%). Målinger tilsier at partiet ville ha tapt ytterligere 20.000 velgere «hvis valg i dag» gitt deltagelse som i 2017. (3,5% iht Poll of Polls)

I sum rundt 56.000 KrF-velgere har, etter 2015, ikke fulgt Hareides råd om å «vente-og-se»; 35% færre enn da han ga anbefalingen. - «Vent-og-se»-strategien til partileder Hareide har følgelig slått feil så det holder!

Når en virksomhet ikke når sitt mål, men burde ha forutsetninger for det, sier læreboken at veien til målet er ny leder og/eller ny strategi. – Så også for KrF.

Hareide velger å stå i jobben til tross feilslått «vent-og-se»-strategi. - Så kunne han sagt ja til å gå inn i «Erna Solberg»-regjeringen, men valgte å invitere seg selv inn i en mulig «Jonas Gahr Støre» - regjering sammen med SP. - Hareide råder følgelig KrF å endre kurs; å gå mot venstre for å oppnå fremgang blant velgerne.

«Snittet av ti målinger i 2018 viser at 18 pst av KrFs 2017-velgere har meldt overgang til andre partier. Av denne lekkasjen fra KrF har, ifølge Respons, 72 % gått til borgerlig side, 26 % til rødgrønn og 2 % til "andre"». (Kilde: Poll of Polls)

Med dette som fordelingsnøkkel for som ikke ville «vente-og-se», har i størrelsesorden 40.000 tidligere KrF-velgere gått mot høyre og 15.000 mot venstre i det politiske landskapet.

KrF kan kanskje vinne tilbake noen av velgerne blant de har gått mot venstre ved selv å gå i samme retning, men at de som allerede har gått mot høyre, skal gå tilbake til KrF når partiet ser mot venstre er vel nærmest utenkelig.

Det er med andre ord lite som tilsier at Hareides anbefalte strategiskifte fra «vente-og-se» til «se-mot-venstre» kan gi den etterlengtede fremgangen for partiet hans.

Det ekstraordinære landsmøte 2. november kan velge fortsatt å holde til høyre i eller utenfor regjeringen. - Hareide vil i så tilfelle være lite egnet som leder av partiet og som medlem av regjeringen.

Fordi valg av retning har blitt så eksponert som tilfelle er, vil det, uansett utfall, være KrF-velgere som vil motsatt vei og derfor skifter parti; også velgere fra «grunnfjellet». - Derfor kan det ligge an til at heller ikke «stø kurs mot høyre» som gir best odds, bringer KrF over sperregrensen.

Får Hareide Krf med seg «mot venstre» og feller regjeringen Erna Solberg som et middel for å bli en valgvinner i 2021, vil Hareide bli genierklært hvis han lykkes. Mislykkes han, kan han han gitt KrF banesåret.

Hareides gambling er av de helt sjeldne i nyere norsk politikk.