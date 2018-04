Historien om en fiasko, om å opptre som en struts og hvordan man likevel kan komme ganske godt ut av det

Karine Ugland Virik er adm.dir i Skattebetalerforeningen.

Da Sløseriprisen for 2016 ble delt ut til Helse Sør-Øst var det for et prosjekt som stod i fare for å bli mye dyrere enn planlagt og som ikke fungerte som det skulle. Helseforetaket gravde hodet ned i sanden og nektet å innrømme noe som helst. De ville knapt nok kommentere saken, selv om det gjaldt store beløp og varselslampene både lyste og blinket.

Da prisen skulle deles ut ville ikke noen fra foretaket ta imot prisen fra Skattebetalerforeningen og Nettavisen, og vi ble tvunget til å konfrontere dem på et offentlig styremøte. Dette var altså måten et av Norges største offentlige foretak møtte kritikk på. Ved å benekte alt.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Til sammen arbeider 78.000 medarbeidere i helseforetakene/sykehusene i Helse Sør-Øst, og årsomsetning er 79 milliarder kroner. Dette er offentlige midler, og det bør være i alles interesse å ha en diskusjon rundt hvordan disse midlene forvaltes.

Heldigvis opptrer ikke alle offentlige instanser på samme måte: NAV-direktøren tar imot Sløseriprisen.

Det var daværende styreleder Ann-Kristin Olsen som tok imot prisen på vegne av Helse Sør-Øst. Vi får tro at administrasjonen – som er ansatt og (godt) betalt for å jobbe med dette – hadde andre og mer presserende oppgaver.

Men Olsen mente den gang at prisen var helt feilslått og at pengene var godt brukt.

- Det er ikke en fiasko, vi ligger på budsjett. Men det som er beklagelig, og som vi har full forståelse for, er at det har tatt for lang tid, og at det har vært utfordringer med det, uttalte styrelederen til Nettavisen, og fortsatte:

- Vi ser på dette som en kritikk som er litt vanskelig å ta imot. Vi synes ikke at pengene som er gått til radiologiløsningen for Innlandet er kastet ut av vinduet.

Karine Ugland Virik

To uker etter prisutdelingen ble prosjektet utsatt med fem år, og denne uken kom altså beskjeden om at man dropper prestisjeprosjektet.

Det kunne vært svært interessant å høre hva ledelsen i Helse Sør-Øst nå tenker om kritikken som ble rettet mot dem i fjor.

Samtidig må vi berømme ledelsen for endelig å ha funnet motet som trengs til å sette foten ned. Det er en beslutning som sannsynligvis burde vært tatt tidligere, men som forhåpentligvis er med på å spare det offentlige for ytterligere misbruk av våre felles midler.