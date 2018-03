Hvorfor vil ikke Frp og Høyre stille krav til moskeene og andre trossamfunn om likestilling og integrering?

Anført av Frp og Høyre stemte Stortinget ned Arbeiderpartiet sine forslag om klare krav til at muslimske og andre trossamfunn må jobbe for likestilling og integrering for å få statsstøtte.

I praksis betyr dette at Frp og Høyre synes det er greit å gi hundrevis av millioner i statsstøtte til trossamfunn som: Ikke lar kvinner delta. Ikke har demokratisk valgte styrer. Og som ikke forplikter seg til å jobbe for integrering og deltakelse i det norske samfunnet.

Arbeiderpartiet mener at de muslimske trossamfunnene skal jobbe med integrering. Det betyr nei til koranreiser, nei til sosial kontroll og religiøse domstoler. De skal melde fra, de skal åpne seg og de skal jobbe tett med barnevern, politi og kommune. De skal være tydelige på at innvandrerkvinner skal lære seg norsk og delta i arbeidslivet. Dette skal gjentas og gjentas i deres lokaler. Er de ikke villig til å forplikte seg til dette skal de heller ikke få av fellesskapets midler. Bor du i Norge, så må du bli en del av Norge.

Det er ikke slik at det ikke finnes damer i moskeen, det er bare det at mannfolka ikke lar dem slippe til. Her skal vi hegne om norske likestillingsverdier: Damer skal opp og fram. Og da skal vi bruke de virkemidlene vi vet virker – krav om minst 40 pst. kvinner i styrene til trossamfunnene

Arbeiderpartiet er klare til å stille tøffe og tydelige krav. Vi kommer til å være kompromissløse når det kommer til våre aller viktigste verdier frihet, demokrati og likestilling.