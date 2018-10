Ikke drikk når du har mest lyst til å grine

Randi Hagen Eriksrud er generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Har du blitt dumpa? Og tenkt at den beste medisinen er å ta en tur på byen? Har du mistet en du er glad i, og tenkt at sorgen må døyves med noen glass vin? Har du vært så sliten og lei, at et glass vin er det du har trengt for å få til å sove?

For de fleste av oss består et livsløp av mange gode dager, men også noen reale nedturer: Livskriser med tapsfølelser og sorg. Det kan være sykdom hos en person som står oss nær, egen sykdom, kjærlighetssorg, økonomiske utfordringer, eller andre problemer som blir så store at de farger hele livet i svart.

Starten på et problem

Ofte er det lettere å åpne en flaske vin enn å be om hjelp. Det er et valg som kan få alvorlige konsekvenser. For noen kan de ekstra glassene bli starten på en karusell som ikke stopper av seg selv.

Avhengighet oppstår over tid. Forbruket øker jevnt. Et glass vin for å sovne etter en spesielt vanskelig dag, kan fort bli til vin som fast sovemedisin. Dager der ett glass var nok, blir til dager der du trenger flere glass for å koble ut.

Tyr du ofte til vin for å dempe vanskelige følelser, er det dessverre slik at kroppen over tid vil venne seg til alkoholen. Etter hvert må man drikke mer for å finne igjen den lette bedøvelsen som man i starten fikk av bare ett glass. Erkjennelsen av at man har et problem kommer som oftest lenge etter at avhengigheten er etablert.

Alkohol og psykiske plager

Forskning viser at alkoholproblemer og psykiske helseplager virker inn på hverandre og forsterker hverandre. Til tross for at alkohol på kort sikt kan virke positivt på enkelte symptomer, vil de på lengre sikt kunne bidra til å opprettholde eller forsterke det som er vanskelig.

Det er mange tabuer knyttet til alkohol, og det er mange tabuer knyttet til mental helse. Det er enklere å si at du ikke kommer på en fest fordi du har fysisk vondt, enn fordi du har psykisk vondt. Det er enklere å si at du er bekymret for at en venn jobber for mye, enn å si at du er redd vedkommende tar seg noen glass vin for mye. Det må vi gjøre noe med.

Snakk om det

Denne uken markeres verdensdagen for psykisk helse, en dag som er opprettet for å skape dialog om det tabubelagte. Vårt budskap er tydelig: Alkohol løser ingen problemer, venner gjør.

Har du en venn du er bekymret for, bør du utfordre deg selv og tørre å sette ord på bekymringen din. Tenker du selv at du har begynt å utvikle en avhengighet? Snakk med noen om det - med en venn, en kollega eller fastlegen din.

Alkohol gjør en dårlig jobb når det kommer til trøst. Alkohol kan forsterke allerede negative følelser, gjøre at du sover dårligere og være starten på en negativ spiral, som ender med avhengighet. Derfor er det en dårlig idé å fylle på med mer, når det allerede er litt for mye. Ikke drikk når du har mest lyst til å grine.