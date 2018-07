Ikke fjern sinnarynken!

Av: Guro Brakestad, mor til to barn, familieterapeut, foredragsholder, veileder og eier av Samtaleverkstedet.

Nylig leste jeg om Restylane og Botox i et blad på legekontoret, noe som gjorde meg ganske opprørt. Ikke på grunn av de estetiske endringene de kan gjøre, men hvordan disse midlene er med å flate ut mye viktig kommunikasjon, som nettopp kommer til syne gjennom ansiktsuttrykkene våre.

Jeg googlet og kom inn nettside Frokendings.no: ”Botox demper ”brettelinjer” i pannen, sinterynke og rundt øynene”. Og videre: ”Botox kan dermed både brukes forebyggende slik at bretten ikke får satt seg, og som behandling av allerede oppståtte linjer i øvre del av ansiktet som for eksempel i Sinnerynken” (med stor bokstav faktisk).

Guro Brakestad

Forrige uke pekte gutten min på to og et halvt på denne bretten, eller Sinterynken som den blir kalt på denne hjemmesiden, i pannen min og spurte om jeg var sint. Jeg ble umiddelbart takknemlig for to ting. Jeg ble takknemlig for at han i tidlig alder evner å fange opp ansiktsuttrykk som utstråler hvordan andre har det, og for at han våget å spørre meg.

Dette ga en mulighet til å snakke med ham om at denne bretten, eller rynken - som jeg kaller det, kunne bety flere ting. Den kommer ofte når jeg er sint, men kan også komme når jeg er trøtt (noe en småbarnsmor er innimellom). Den kan komme når jeg grubler på noe, eller har vondt i kroppen eller er plaget på andre måter.

”Så mamma er ikke sint?” ”Nei, mamma er ikke sint. Mamma er trøtt”.

Mange relasjoner strever med god kommunikasjon, og noen av nøklene for å få det bedre sammen handler nettopp om å reagere på det vi ser og spørre ut ifra det, som da kan føre til at den andre begynner å fortelle. Det gjør blant annet at vi slipper å gå rundt å lure og frykte at den såkalte Sinnarynken handler om oss.

Hva skjer hvis denne fjernes eller ”flates ut”, som det så fint står? Vil mennesker faktisk få det bedre dersom denne informasjonen, som vi glemmer at vi utstråler eller forteller med kroppen vår, blir mer eller mindre borte? For det er vel det som er målet, å få det bedre?

Restylane og Botox kan også bidra til å få bort trøtt eller slitent uttrykk, som det stod på nettsiden at ”kan få oss til å se eldre ut enn det vi er”. Min påstand er at disse uttrykkene ikke får oss til å se eldre ut, men at de også gjenspeiler noe av livet vårt og forteller noe om hvordan vi har det. Kanskje bør vi heller bremse ned noen hakk, ta ut flere langhelger, jobbe mindre, besøke færre eller senke nivået for alt vi skal få gjort – slik at det synes på kroppen og ansiktet at vi ikke er så slitne lenger, fremfor å heller dekke over ved å ”fille in” ting som skjuler hvordan vi egentlig har det.

Jeg jobber som familieterapeut for Samtaleverkstedet. Gjennom foredrag og veiledning er kommunikasjon et helt selvfølgelig og sentralt tema, fordi det gir grunnlag for all relasjon. Derfor blir jeg både bekymret og urolig for unge og voksnes relasjoner, dersom vi fortsetter å flate ut disse viktige kommunikasjonsuttrykkene.