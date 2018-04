Ikke skråsikkert at tarmen tåler lettbrus

Marit Kolby Zinöcker er ernæringsbiolog og høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole og Inge Lindseth er klinisk ernæringsfysiolog ved Balderklinikken.

I Nettavisen kunne vi nylig lese uttalelser fra fedmeeksperten Jøran Hjelmesæth i forbindelse med at dagligvarebutikker nå setter ned prisene på lettbrus. Hjelmesæth jubler over prisendringen, og mener at det å drikke opptil fire-fem liter lettbrus om dagen er helt trygt. «Lettbrus inneholder ingen kalorier. Ingen kalorier gir ingen vektøkning. Så enkelt er det», sier Hjelmesæth.

Vi er ikke like skråsikre. For i de siste par tiår har vi stadig samlet mer kunnskap om hvordan sammensetningen av mikrober i tarmen påvirker oss, og sammensetningen av mikrober i tarmen lar seg påvirke av alt vi svelger ned i magen.

Flere nyere dyrestudier har vist at kunstige søtningsstoffer kan gi endringer i tarmfloraen. Effektene som har blitt observert inkluderer endret sammensetning av mikrober i tarmen med påfølgende nedsatt glukosetoleranse, økt betennelsesfremmende potensiale i tarmen samt leverbetennelse. Det er grunn til å spørre om slike endringer også kan oppstå i mennesker. Svaret er at det er det ingen som vet.

Effekter på tarmflora er nemlig ikke en del av risikovurderingen som ligger til grunn for godkjenning av de kunstige søtstoffene.

Marit Kolby Zinöcker er ernæringsbiolog og høyskolelektor

For å få et tilsetningsstoff godkjent til bruk i mat og drikke, gjøres omfattende testing på ulike typer virkninger, i ulike arter av forsøksdyr og med ulike konsentrasjoner av stoffet. Man undersøker blant annet om stoffet er akutt eller kronisk giftig, om det har fosterskadelige effekter og om det kan virke kreftfremkallende. Dersom slike effekter oppstår, tas utgangspunkt i den høyeste konsentrasjonen som ikke utløste en effekt i det mest sensitive forsøksdyret. Så deles denne konsentrasjonen på en sikkerhetsmargin på 100 for å fastsette et akseptabelt daglig inntak (ADI). ADI for et tilsetningsstoff skal sikre at stoffet kan inntas i gitt mengde hver dag gjennom hele livet uten risiko for helseskade.

Inge Lindseth er klinisk ernæringsfysiolog

Dyrestudiene vi refererer til har vist ugunstige effekter ved både lave og høyere inntak av søtstoffer. En studie på rotter viste antatt ugunstige endringer i tarmflora og nedsatt glukosetoleranse ved et inntak av aspartam som tilsvarer 2-3 bokser lettbrus om dagen for et menneske. Andre dyrestudier har påvist ugunstige endringer i tarmflora av sakkarin, acesulfam K, og sukralose, i konsentrasjoner som ligger tettere opp mot ADI. Dersom en effekt sees under eller ved ADI nivå, betyr dette at hele sikkerhetsmarginen har falt bort. Dersom slike effekter også kan oppstå i mennesker, bør Hjelmesæths klarsignal til å drikke 4-5 liter lettbrus om dagen trekkes i tvil.

Den nye kunnskapen vi har om tarmfloraens betydning for menneskets helse er langt fra komplett, men det er ingen tvil om at denne nye kunnskapen velter rundt på alt vi tror vi vet om mat og ernæring.

Forfatterne har nylig publisert en oversiktsartikkel om mulige negative effekter moderne industriprodukter kan ha på tarmflora.

Siden det vil være rimelig å anta at personer med overvekt og eventuelle metabolske forstyrrelser (for eksempel insulinresistens og diabetes type 2) vil være mer tilbøyelige til å velge kunstig søtede drikker for helsa, er det enda viktigere at vi vet at ikke disse stoffene vil gjøre vondt verre. Flere kontrollerte dyreforsøk viser en negativ effekt av kunstig søtning på tarmflora. Tiden vil vise utfallet av det store, ukontrollerte forsøket som nå pågår på mennesker. La oss håpe vår bekymring er ubegrunnet.