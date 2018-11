Innfør obligatorisk ID-merking av familiedyr

Adrian Smith Stenberg er lokallagsformann i Oslo Øst FpU.

Nylig vedtok årsmøtet til Oslo FpU at alle familiedyr skal få obligatorisk ID-merking. Med dyrepoliti over hele landet og ID-merking av familiedyr, vil våre firbeinte venner få en tryggere hverdag rundt om i hele Norge. Oslo FpU tar dyrevelferd på alvor.

7. august kom Dyrebeskyttelsen Norge med krav om obligatorisk ID-merking av familiedyr. Oslo FpU følger opp dette kravet og ønsker en innføring over hele landet med lovpålagt ID-merking av alle familiedyr.

2017 var et år med rekordmange hjemløse dyr. Hele 6.664 katter og 267 hunder ble ifjor dumpet av sine eiere. Disse dyrene er i all hovedsak forlatt ved veikanter eller i søppelcontainere fordi eierne rett og slett ikke ønsker å ta vare på dyret. Ved et tilfelle var en kattunge blitt kastet ut av en bil i en tunnel. Dette kan ofte føre til at dyret får traumatiske opplevelser eller skader grunnet uvante omgivelser utenfor hjemmets trygge og varme vegger.

ID-merking av familiedyr vil være et tiltak som vil øke sjansene for at man kan straffeforfølge dyreeiere som dumper dyr eller mishandler dem. I tillegg vil det være enklere å finne bortkomne dyr, samt bringe dem tilbake til sin rettmessige eier. Tiltaket vil også komme dyrepolitiet som Fremskrittspartiet har innført til gode, gjøre deres arbeid enklere og gjøre at man kan oppklare saker raskere og mer effektivt.

Med en økende trend der flere og flere dyr dumpes som avfall i søppelcontainere, eller blir mishandlet grovt av sine eiere, er det viktig å innføre tiltak som er til dyrenes beste. Med ID-merking av familiedyr får man sikret dyrenes ve og vel, samtidig som man enklere kan straffeforfølge kriminelle. Vi i Oslo FpU ønsker derfor obligatorisk ID-merking av alle familiedyr, for en tryggere hverdag for våre firbeinte venner.