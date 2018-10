Jeg kan ikke få skrytt nok av NAV

Tine Kjelland er fornøyd bruker av NAV.

Nå er jeg sliten og lei av å se hvordan kritikk mot NAV sprer seg i sosiale medier. For litt siden var det en mann som måtte bevise at han var i live. Regner med at saksbehandleren på NAV er fornøyd med tabben hun gjorde. Det gjør nok ekstra godt at hennes tabbe spres ut blant det norske folk der hennes arbeidsgiver blir svartmalt på grunn av hennes tabbe.

Jeg vet hvordan det er å drite seg ut. En gang glemte jeg å sette inn nattevakt. Ble oppringt klokka 22.30 på kvelden. Innså fort at jeg hadde gjort en feil. Reiste så på jobb og var nattevakt. Dette kunne blitt slått stort opp i lokalavisa. Enten ville jeg blitt gjort til syndebukk, eller så ville folk tatt hele kommunen til ansvar og fortalt hvor dårlig Ringerike kommune drives.

Jeg fikk behov for bistand fra NAV da jeg ble syk. Da, som nå, så jeg på Facebook. Noen hadde vondt i hodet, andre hadde andre plager. Jeg ble full av faen og la ut et innlegg. Det kan være ille å ha vondt i hodet.

For meg var dette hverdagslige problemer som vi som venner ikke trenger å høre om. Jeg fortalte at jeg hadde vært innlagt på psykiatrisk på Røyse. Etter hvert ble jeg diagnostisert med bipolar lidelse. Det var en lettelse å slippe den meldingen. Jeg kunne slutte å bortforklare ting. Om folk ikke får svar på telefon, er jeg syk.

Jeg er ei dame på 51 år. Jeg anser meg selv for å være ganske oppegående. Jobbet som leder i kommunen og fikk stadig tildelt flere og viktige oppgaver. Taklet dette ved siden av å gå på skole, bygge hus og å være mamma for en jente.

Så skjønte at jeg var på vei inn i en depresjon. Klarte ikke å ta tak i dette. En dag våknet jeg opp på sykehuset. Hadde svelget masse medisiner. Jeg tilbrakte jul og nyttårsaften 2013 på Røyse. Høsten i forkant, var jeg bare syk. Var så dårlig at jeg ikke kom meg til lege for sykemelding. Levde derfor på sparepenger den høsten.

Da jeg var på Røyse, ble det gjort avtale med NAV. Jeg var livredd for NAV da jeg hadde hørt så mye negativt. Fikk med en behandler fra Røyse i møtet. Selv husker jeg ikke mye fra den timen. Ifølge behandleren var det et bra møte.

Jeg har hatt mye kontakt med NAV etter jeg ble diagnostosert med bipolar lidelse. Har hele tiden fått utbetalt arbeidsavklaringspenger. En periode var det å sende meldeskjema på nett en så stor belastning at saksbehandler ved NAV besluttet å frita meg fra dette.

I perioden jeg har vært i kontakt med NAV føler jeg at jeg har blitt tatt på alvor. Den ene sommeren ringte saksbehandler meg for å fortelle at hun gikk ut i ferie. Fortalte meg hvor jeg skulle ringe ved behov. Det at hun ringte meg på denne måten viser medfølelse.

Som bipolar har jeg perioder der jeg er bråkjekk. Da er alt bra og jeg mestrer alt. Har da opplevd å bli bremset hos NAV. Det kan være at jeg har ønsket arbeidsprøving eller andre ting. Har prøvd det der saksbehandler ikke har godkjent det. Gikk skikkelig på snørra.

Jeg opplever at de hos NAV har satt seg inn i min diagnose og vet hva jeg trenger av hjelp. Lege og behandler anbefaler meg å søke uføretrygd. Dette er tøft å forholde seg til. I tillegg til dette, hadde jeg ny behandler på NAV. Men jeg fikk en god følelse etter møtet. Hun var like fin som de andre jeg har møtt.

Nå vet jeg at jeg kan være uføretrygdet, men jobbe det jeg klarer ved siden av.

Kan ikke få sagt ofte nok hvor flinke folkene på NAV har vært overfor meg. Er du syk og trenger bistand, får du det.