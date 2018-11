Jordan Peterson avviser panser-feminisme

J.K. Baltzersen er forfatter, samfunnsdebattant og redaktør av antologien/debattboken «Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?»





Jordan Peterson får hard motbør. Feminister er blant dem som går hardt ut mot den canadiske professoren. Rett før dr. Petersons gjenvisitt i Oslo og Konserthuset ba den svenske utenriksministeren psykologiprofessoren krype tilbake der han kom fra. Mulig hun tror han virkelig er en hummer.

Fredag 9. november var det atter en gang fullsatt sal i Oslo Konserthus for kjendisprofessor Peterson fra Toronto på turné i Europa. Dave Rubin innledet blant annet med en spøk om New York Times‘ påstand om at Jordan Peterson er tilhenger av «enforced monogamy».

Peterson liker historiefortellinger, og det er her hans kritikk av feminismen kommer inn. I mange fortellinger går konseptene «ond konge», «ond dronning», «god konge» og «god dronning» igjen. Virkeligheten er langt bedre beskrevet med bruk av alle disse fire «personlighetene», slik Peterson forklarer det. Har man en ubalansert fremstilling, vil noen av disse «personlighetene» være utelatt. Eksempelvis kan feminister fremstille verden med kun den «onde konge» og den «gode dronning».

Og fra scenen denne fredagskvelden fikk vi høre at det nettopp er slik nyere feminisme fremstiller verden. Ifølge Peterson var eldre feminisme opptatt av kvinners rettigheter, mens nå og fremover ser det ut til at det er narrativet om den «onde konge» og «gode dronning» som gjelder. Problemet i de nyere feministers øyne er ifølge Peterson mennene i strukturen. Peterson ønsket sarkastisk lykke til med å skape det gode samfunn ved å bytte ut mennene med kvinner i akkurat den samme strukturen.

La oss se på hva denne ensidige fremstillingen kan innebære mer konkret ved å bringe inn egen tolkning: det gamle patriarkatet fremstilles som en institusjon for undertrykkelse av kvinner. Vi opplever altfor ofte at historiens tilbakelagte stadier fremstilles som stadier av historien der kvinner ble undertrykket. Jeg hevder ikke at historien ikke har elementer av slikt. Men å fremstille det som at dette var sterkt dominerende når kvinner f.eks. ikke ble sendt til fronten under første verdenskrig, er grovt misvisende. Det blir en historie – hvis man skal bruke dr. Petersons metaforer – der man kun har den «onde konge» og den «gode dronning».

Slikt tåles ikke fra feministene. Blander man inn den «gode konge» og den «onde dronning» i historien, blir man nærmest stemplet som apologet for tidligere tiders undertrykkelse.

Nåde professor Peterson – eller noen andre for den saks skyld – dersom han påpeker at Norge har et svært kjønnssegregert arbeidsmarked. Dette skal man visst ikke snakke om, for det underslår den gang kvinner ikke hadde anledning til å delta i arbeidsmarkedet eller ikke hadde stemmerett.

Tør vi nevne at før 1898 var det også mange menn som ikke hadde stemmerett? Tør vi nevne at familiers avhengighet av to inntekter kanskje ikke er entydig utvikling mot mere frihet?

Jordan Petersons metaforer gir et godt bilde. Det er ikke snakk om å erstatte den ensidige fortellingen om den «gode dronning» og den «onde konge» med en fortelling om den «onde dronning» og den «gode konge», men å involvere all fire karakterer i fortellingen.

Ved siden av hovedbudskapet å ta eget personlig ansvar er kanskje dette den viktigste lærdommen å ta med seg fra denne kvelden.

Denne lærdommen bør alle som stempler Jordan Peterson som kvinnehater, merke seg. Eller de kan velge å fortsette å forsøke å innbille verden at det eneste de gjør, er å komme med motargumenter mot politisk ukorrekte standpunkter. Problemet er at verden ofte vil forstå forskjellen mellom det som er ren motargumentasjon, og et forsøk på å befeste egen innfallsvinkel som den eneste legitime.