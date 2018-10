Kåre Willoch – en konservativ miljøpioner

Frederic Hauge er stifter og daglig leder av Bellona.

I 1983, for mer enn 35 år siden, flyttet jeg til Oslo for å jobbe med Titania-saken, striden om bedriften i Sokndal som slapp tonnevis med gruveslam ut i havet. Da fikk jeg også min første kontakt med regjeringen Willoch. Det var ikke noen lett sak miljøvernminister Surlien og regjeringen Willoch fikk i fanget da vi tok opp Titania-saken. Saksbehandlingen var en katastrofe, fiskerne raste og vi etablerte vår første protestleir. Vi var sikre på at vi skulle få en lett seier i løpet av sommerferien, men det skjedde ikke. Saken drøyde og vi kunne jo ikke gi oss. Dermed var det slutt på all skolegang for min del.

Etterhvert nedsatte regjeringen Willoch en embetsmannsgruppe som skulle granske hele Titania-saken, og komme med en anbefaling om hva som skulle skje med den. Å sette i gang en slik prosess for å revurdere en utslippstillatelse, var på mange måter historisk. Embetsmannsgruppen gjorde en svært grundig jobb, og konkluderte senere med at tillatelsen til å dumpe over to millioner tonn steinslam årlig måtte trekkes tilbake fordi det spredte seg mot gyteområdene for sild på Siragrunnen. Statsminister Willoch må ha hatt en kyndig hånd over denne prosessen. Han ga aksept og rom for miljøvernministeren til å snu på alle steiner i saken. Det i seg selv skapte sjokkbølger innover i SFT og i LO og NHO. For miljøbevegelsen innebar Titania-saken en legitimering av vårt arbeid. Nettopp det at Willoch-regjeringen turte å rydde opp og revurdere Titania-saken som en prinsippsak, og dermed utfordre sterke krefter i forvaltningen, industrien og fagbevegelsen, er etter min mening avgjørende for at vi i dag har så tverrpolitisk oppslutning om miljøvern i Norge.

Geir Arne Bore t.v. og Frederic Hauge klatret opp på Miljøverndepartementets fasade med banneret Stopp Titania utslippet i 1985. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB-arkiv

Våren 1986 gikk Willoch-regjeringen av etter å ha stilt kabinettspørsmål på økning av bensinavgiften. Og selv om Willochs ønske om å øke bensinavgiften den gang ikke skyldes så mye miljøhensyn, syntes jeg det var tøft at det var akkurat økning i bensinprisen som var grunnen til at han valgte å gå av som statsminister. Bare noen uker senere startet vi Bellona, den 16. juni 1986.

De neste årene samarbeidet Bellona og Høyre godt sammen blant annet om håndtering av giftavfall og problemene med atomavfall i Nordvest-Russland. Også under Nikitin-saken, da en av Bellonas medarbeidere risikerte dødsstraff, fikk vi nytte av Høyres internasjonale nettverk innenfor politikk og forsvar. Nettopp det faktum at Willoch legitimerte vår miljøkamp, åpnet opp for dette samarbeidet mellom Høyre og Bellona som var så viktig.

Utover 1990-tallet markerte Willoch seg mer og mer som en talsperson for miljøvern. I 1992 gikk han i et fremsynt innlegg i Aftenposten til kraftig angrep på Norges politikere for manglende miljøansvar:

”Nå er det særlig utslippene av den klimaødeleggende gassen CO2 som truer med å skape en avgrunn mellom ideal og handling i norsk miljøpolitikk. For tre år siden lovet statsministeren at i miljøvernpolitikken skal Norge ”ligge så langt fremme med egne tiltak at vi har mulighet til å spille en virkelig pådriverrolle”. Deretter godtok Stortinget at Norge skulle stabilisere utslippene av CO2. En rekke andre land har tilsvarende mål. Dersom teorien om ”drivhuseffekten” er riktig, er selv dette målet klart utilstrekkelig til å stanse skadene på klimaet. Men likevel ser det ut til at Norge ikke engang vil oppfylle sin egen moderate målsetning, fordi mange tror at hensyn til arbeidsplassene kommer i veien.”

Willochs argumentasjon ble umiddelbart omfavnet av daværende SV-leder Erik Solheim. På mange måter kan man si at Kåre Willochs artikkel om klimapolitikken fra 1992 åpnet for tverrpolitisk samarbeid i klimapolitikken og la grunnlaget for klimaforlikene vi har hatt på Stortinget de siste årene.

Selv fikk jeg gleden av å bli bedre kjent med Willoch i hans ledelse av Sårbarhetsutvalget som ble nedsatt i 1999. Jeg opplevde Willoch som en utrolig inkluderende utvalgsleder; flink til å skape konsensus og en felles plattform. Og med sterke logiske og intellektuelle evner.

Bellona-leder Frederic Hauge hyller Kåre Willoch i dette innlegget.

Verden står overfor enorme miljø- og klimautfordringer de neste årene. Jeg håper vi kan fortsette å dra nytte av Willochs erfaring og klokskap og hans tydelige stemme i samfunnsdebatten i mange år til. Jeg tenker også at vi alle har mye å lære av hvordan Kåre Willoch tilnærmer seg de forskjellige problemstillinger han engasjerer seg i. ”Lyttende”, ”logisk” og ”konstruktiv” er egenskaper som vi virkelig trenger i den jobben vi har foran oss. For hvis vi skal løse disse utfordringene finnes det ikke mange enkle svar, dessverre.

Til slutt: Gratulerer med 90-årsdagen, Kåre, og takk for dine mange betydningsfulle bidrag i miljøkampen!