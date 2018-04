Kvitteringskrav hinsides all fornuft!

Per Hanstad er administrerende direktør i Revisorforeningen

De pålegges å skrive ut papirkvitteringer som for det meste går rett i søpla.

Riktignok heter det at det kan unnlates å skrive ut kvittering om den sendes deg elektronisk, altså på SMS eller e-post. Det er i de aller fleste tilfeller ikke et praktisk alternativ med mindre kunden er registrert fra før.

Meningsløst krav – ingen dokumentert nytte

En absolutt kvitteringsplikt er meningsløst både i et kostnad-nytte og i et miljøperspektiv. Til alt overmål er det heller ikke gjort noe godt forsøk på å dokumentere hvordan et slikt uforståelig krav vil bidra til mindre svart omsetning. Det bare legges til grunn at det er slik.

Kontantbruken er marginal – nesten alle transaksjoner er allerede sporbare

Norge er helt i verdenstoppen i kortbruk – altså elektronisk sporbare transaksjoner. Fra 2015 til 2016 økte antall korttransaksjoner med hele 8,3 prosent. Antall kontantuttak i minibank og ved varekjøp i butikk faller sterkt og bruken av kontaktløse korttransaksjoner er sterkt stigende. - For alle praktiske formål er kontantbruk ut i varehandelen. Sporbare korttransaksjoner og banktransaksjoner er nå helt dominerende, både i antall og verdi, og kronebeløp per korttransaksjon fortsetter å falle. Folk flest bruker kort, også når de handler smått. Når vi i tillegg vet at de aller fleste moderne kassasystemer har integrerte løsninger hvor salgstransaksjonen må gjennomføres for at kunden skal få betalt med kort, er det helt uforståelig at myndighetene og Skatteetaten foreskriver løsninger som hører fortiden til.

En liten kostnads- og miljøbombe

Det nye kvitteringskravet har verken praktisk eller forbyggende effekt i kampen mot svart omsetning. Det bidrar bare til meningsløse kostnader for næringslivet og et stort miljøproblem, med et berg av papirkvitteringer som går rett i søpla. Paradoksalt nok blir kvitteringene også lengre og således mer papirforbruk når du bruker kort – altså transaksjoner som allerede er elektronisk sporbare – enn når du betaler med kontanter.

Politikerne må sette ned foten

Politikerne som normalt er opptatt av både forenkling og miljøutfordringene, må nå sette foten ned og endre dette meningsløse kravet.

Kravet er hinsides all fornuft. For alle elektronisk sporbare transaksjoner må det holde at kvittering skrives ut når kunden ønsker det. For kontanttransaksjoner kan man eventuelt sette en beløpsgrense for pliktig kvittering ved vesentlige beløp, eksempelvis ved kjøp over 1000 kroner.

Vi lever i teknologiens tidsalder og fremtiden er papirløs. Det skulle vi tro at også Skatteetaten, som ellers profilerer seg som en fremoverlent, moderne og teknologiorientert virksomhet, ville forholde seg til.

Det er ingen skam å snu.