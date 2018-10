La killer clown-maskene bli hjemme på Halloween

Innlegget er skrevet av politiets forebyggende enhet på Stovner og er gjengitt med tillatelse.

Foreldre! Dette er en oppfordring til dere i forbindelse med dagens Halloweenfeiring:

Minn ungdommene om at Norges lover gjelder på Halloween, som på alle andre dager; Eggkasting på hus kan være skadeverk. Det å ta godteri fra andre er tyveri. Bruker man trusler, vold eller våpen (feks soft-gun, lekepistol og kniv) for å ta godteriet, er det ran. Vi anmelder straffbare forhold vi kommer til kunnskap om. Man kan også bli nødt til å erstatte skader økonomisk eller ved å rydde opp etter seg.

Snakk også med ungdommene om at det er lov med litt skremming og skummel oppførsel, men strekk ikke spøken for langt. De mest skumle maskene (feks KillerClown) bør bli hjemme. Det samme må effekter som kniver, pistoler og sverd, dette er det ulovlig å ha på offentlig sted, det samme gjelder våpenetterligninger.

La de skumleste maskene og våpen bli igjen hjemme, er politiets oppfordring.

Sørg for at barna får en trygg feiring; bli med ut på knask eller knep! Vi anbefaler at alle barn i barneskolealder og yngre følges av voksne. Ved din tilstedeværelse kan du utgjøre en forskjell og sikre en god dag for egne og andres barn. Ta deg en runde i nabolaget, beundre de fine kostymene og opplev god Halloweenstemning. Er det noen som ikke greier å oppføre seg, er det lov å si ifra på en ordentlig måte.

Politiet er på jobb på årets skumleste dag. Er det behov for oss, ring 112 (nød) eller 02800.

Vi ønsker alle en festlig, trygg og litt skummel Halloweenfeiring!