Legger ikke noen for hat

Marius Tetlie er redaktør i NRK Nyheter.

George Gooding kritiserer NRKs dekning av nyheten om hvem som skal operere Sørlandsbanen de neste årene. Vi kunne ha løst denne saken på en annen måte, men han tillegger oss motiver og hensikter som vi overhodet ikke har.

NRK har selvsagt ikke lagt jernbaneselskapet Go-Ahead for hat, slik Gooding hevder i sitt innlegg. Han bruker uttrykk som «makkverk» og «ikke-journalistikk» om NRKs dekning. Det er vi sterkt uenige i.

NRK dekket saken på nett, radio og TV. I nettsaken og i Dagsrevyen refererte vi til en undersøkelse som viser at Go-Ahead driver de fem togselskapene som kommer dårligst ut i en nettundersøkelse utført blant 14000 personer. Vi burde opplyst mer om omstendighetene rundt undersøkelse og at den var tatt opp etter at selskapet var rammet av en streik. I Dagsrevyen påpekte anbudsdirektøren til Go-Ahead nettopp dette, og saken hadde dessuten stemmer som var positive til det britiske jernbaneselskapet.

Privatisering av virksomheter som tradisjonelt er blitt drevet av statlige selskaper, er et politisk stridstema. Derfor er det naturlig at vi slipper til politikere og andre som er kritiske til dette. Men det er også medienes rolle å stille kritiske spørsmål til politikere som kritiserer viktige politiske beslutninger. Det burde vi ha gjort i denne saken. Men i vår samlede dekning intervjuet vi altså flere personer som nyanserte kritikken fra SV-leder Lysbakken, blant annet to direktører fra det britiske jernbaneselskapet og en lokomotivfører.