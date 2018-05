MDG-byråd svarer: - Vi parkerer ikke tall, vi forholder oss til fakta

Hanna E. Marcussen (MDG) er byråd for byutvikling og ansvarlig for program bilfritt byliv.

At vi har gjemt bort tall og manipulert statistikk som Gunnar Stavrum hevder i sin blogg her i Nettavisen, er ikke riktig. Når vi har valgt å fokusere på tallene for Oslo, og ikke på «omegn» er det fordi vi er valgt av Oslos befolkning. Vi jobber derfor først og fremst for å gi Oslos befolkning den byen de ønsker seg.

Bakgrunn: «Kritiske tall ble parkert i skuffen»

Undersøkelsen det refereres til var dessuten en oppfølging av «Bylivsundersøkelse Oslo sentrum (2012-2014)» et redskap for å tilrettelegge for økt byliv i Oslo sentrum med særskilt oppmerksomhet på bybrukeren, økt framkommelighet og varierte opplevelser i byrommene.

I denne sammenheng er Oslos befolkning og deres ønsker det vesentlige. Vi er selvfølgelig klar over at folk som ikke bor i byen kjører mer bil. Det viser både forskning og sunn fornuft. Jo lengre du bor fra sentrum, desto mer opptatt blir du av gode parkeringsmuligheter i sentrum. Ja. Men vår jobb er ikke primært å lage det sentrum som folk på Skedsmo eller Lier ønsker seg.

Også i årets klimaundersøkelse svarer 53 prosent av Oslos befolkning at de er ganske enige eller veldig enige i at fremkommeligheten for gående og syklister må priorires fremfor bilister, mens bare 21 prosent er uenig. Undersøkelsen ble gjort av Kantar TNS i februar/mars på oppdrag for klimaetaten i et representativt utvalg på 1.550 innbyggere fra hele Oslo.

De samme tallene for Akershus viser et mindre engasjement, men også her er det flere som mener gående og syklister må prioriteres, 37 prosent mot 31 prosent som er uenige.

Og så er det viktig å poengtere, igjen, at folk fremdeles kan kjøre til byen også etter at vi fjerner de kommunale gateparkeringsplassene.

Både folk i ytre bydeler, i andre byer, fra Akershus, Kina, India og Italia må gjerne komme på besøk til den flotte byen vår. Jeg ønsker dem hjertelig velkommen og de har mulighet til å ta bilen hvis de ønsker det, det er jo mange av oss som er avhengige av bil i dag og vi vet at endring tar tid. Da kan de kjøre inn til sentrum, parkere i et parkeringshus rundt ring 1 (der er det 9.000 plasser og veldig god kapasitet) og så kan de rusle rundt i de menneskevennlige områdene uten å få alt for mye eksos i lungene. Høres ikke det fint ut?!

Som mange av oss har oppdaget når vi er i utlandet, det er de bilfrie områdene man trekkes til og som er mest populære blant både turister og innbyggere. Det ønsker vi å få til også i Oslo.

At folk andre steder og fra andre partier ønsker gårsdagens byutvikling også i fremtiden er på mange måter forståelig. Vi lever i en tid der det skjer store endringer, og skal planeten vår overleve er det helt nødvendig at vi endrer hvordan vi lever og tenker nytt rundt byutvikling og samfunnsutvikling. Det er krevende og mange ønsker ikke endring.

Vi i det rødgrønne byrådet er opptatt av at vi tar ansvar og går foran, nettopp for å gjøre endringene mindre brutale for folk flest. Nå når vi enda har tid, kan vi gradvis endre samfunnet i riktig retning. Venter vi for lenge mister vi den muligheten.

Til sist vil jeg gjerne minne om at det er et bredt politisk forlik om at vi skal ha nullvekst i biltrafikken i byene våre. Det vi gjør er å ta ansvar for å skape den utviklingen som er bestemt av flertallet, vi satser stort på kollektivt og sykkel og bidrar slik til å gjøre det enklere å la bilen stå.





