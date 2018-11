Menn flest gir faen i menns utfordringer

Trond Wathne Tveiten er MDG-politiker i Bergen.

Kvinner tenker ikke fem sekunder på at gutter og unge menn er skoletapere, at menn topper selvmordsstatistikken, hevder Nann Javold-Evenmo i Nettavisen den 8. november.

På en måte har hun rett. Når det gjelder vold og voldtekt mot menn, selvmord blant menn, og andre problemer, så har det vært lite fokus på disse gjennom flere år. Men å hevde at dette kun er fordi kvinner ikke bryr seg, er veldig feil. Problemet ligger også i at de fleste menn faktisk gir blaffen i andre menn generelt sett.

De få gangene jeg opplever at menn tilsynelatende er opptatt av disse problemene i det offentlige rom, er når kvinner tar opp sine egne problemer. Da virker det som om visse menn tar opp mannsfokuserte problemer ikke fordi de faktisk bryr seg, men fordi de forsøker å endre fokus i debatten, bort fra kvinners problemer. Å distrahere med digresjoner. Å nærmest gjøre det til en konkurranse om hvem som har det verst.

Selvmordsraten blant menn har vært høy i årevis, men hvorfor har ikke flere menn adressert dette spørsmålet? Det samme gjelder vold, seksuelt misbruk osv. Det blir fremstilt som om at menn ikke har hatt en arena å kjempe for disse sakene på, noe som er en merkelig holdning, med tanke på at flertallet av kommentarer på nett (både sinte og mer nøytrale) er fra menn. Tenk hvis de hadde brukt det samme engasjementet som de har når de snakker om byråd Lan eller islam, på å ta opp menns virkelige utfordringer?

Jeg har drevet med politikk i 25 år, og det er påfallende å se hvilke politiske spørsmål som engasjerer folk, da spesielt menn. Menn har dominert den politiske arena i årevis, men likevel har de ikke engasjert seg i nærheten så mye i disse spørsmålene som de burde. Dette har lite med kvinner å gjøre, men heller det faktum at det ikke ansees som macho eller mandig å snakke om disse tingene. Man gjentar ofte klisjéen om at kvinner er kvinner verst, men her er faktisk menn verst for menn.

Det hadde vært fint hvis samfunnsdebatten også kunne dreie seg om disse alvorlige sakene, men da må faktisk en del menn ønske å ta denne kampen. Menn må tørre å kjempe for andre politiske saker enn det de gjør i dag.

Å snakke om psykiske problemer er vanskelig. Men det er ikke kvinners skyld at menns problemer ikke settes fokus på. Menn må selv ta oppgjør med sin egen mannskultur. Menn er faktisk her menns verste fiende.