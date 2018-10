Mindre ansettelse, mer løsarbeid

Elin Ørjasæter er redaktør i Arbeidsnytt og førstelektor på Høyskolen Kristiania.

Nå skjer det samme i transportbransjen som i byggebransjen. Ordinære ansettelser blir fortrengt av løsarbeid. Folk blir tvunget til å være selvstendig næringsdrivende, til tross for at de bare jobber for en oppdragsgiver, og med ulovlig lange arbeidsdager til luselønn.

Arbeidsnytt intervjuet «Tore», som fortalte om ti timers arbeidsdager for ferskingene i bransjen. Sjåførene må betale 40 prosent av omsetningen til transportsentralen og i tillegg har utgifter på 1000 kroner dagen. Tore tjener mye til å være budbilsjåfør mener han selv, hele 240 000 i brutto i året lønn for full arbeidsuke. Bilen er lakkert i transportsentralens logo og han har deres uniform. Han er en av de mange som burde vært ansatt, mens selskapet tjener stort på å tvinge alle sine sjåfører til å være næringsdrivende.

Sjåføren Ole Gunstad jobbet for Best Transport, også med egen privatbil lakkert i selskapets farger og logo, som om han var ansatt. Kontrakten med Best Transport innebar å skulle stå til disposisjon ti timer daglig, og med bøter på 500 kroner dagen ved sykdom. En klart ulovlig kontrakt, ifølge arbeidsrettsjuristen Einar Engh i advokatselskapet Hjorth. Selskapet hevder i dag at denne kontrakten ikke lenger brukes, men de ønsker ikke å vise oss de nye kontraktene.

Legg til at mange i bransjen også hopper bukk over kjøre- og hviletidene ved å montere inn baklaster og f.eks kjøleaggregat. Vipps så har du noe som kan lastes som en større bil, men som i realiteten er en trafikkfarlig, ulovlig tungt lastet varebil.

Arbeidsnytts artikler avdekker en bransje der det hverken er respekt for egne ansatte eller for trafikkssikkerheten. Arbeidstilsynet bekrefter at de er klar over trenden innen varetransport med å opererer med næringsdrivende-kontrakter, der folk i realiteten er arbeidstakere.

Det er selvfølgelig ikke noe galt i å være selvstendig næringsdrivende, dersom det er reelt. En ekte næringsdrivende har flere kunder, har frihet til selv å si ja eller nei til oppdrag og kan planlegge driften av selskapet sitt helt på egen kjøl. Det har vært flere høyesterettsdommer som avklarer forskjellen på en reell næringsdrivende og den lurvete praksisen med å maskere arbeidstakere som næringsdrivende.

Ved å få arbeidstakere til å undertegne kontrakter som om de var næringsdrivende har arbeidsgiver kvittet seg både med stillingsvernet, med arbeidstidsreguleringer og sykelønn. Dessuten sparer de både feriepenger og arbeidsgiveravgiften til staten. Det er så lønnsomt å maskere ansatte som selvstendig næringsdrivende at det er nesten latterlig. Det var dette Aleris Omsorg gjorde, og som de nå må endre. De fikk en større gjennomgang fra skattevesenet, de tapte en rettssak i sakens anledning, de er saksøkt av hele 26 tidligere «næringsdrivende», og de har fått betydelig negativ presse.

Transportbransjen har mindre politisk fokus enn omsorg i kommunene. Det er synd. Sjåføryrket er et av landets vanligste yrker for menn uten høyere utdanning. Bransjen har fått betydelige innslag av folk som ikke snakker norsk og ikke kjenner til de alminnelige vilkårene i norsk arbeidsliv.

Men jeg kan tenke meg hva lederen i Best Transport hadde sagt dersom vi hadde en vennlig og fortrolig samtale om saken. Han ville sagt at selskapet ikke ville overlevd dersom alle sjåførene skulle få fast ansettelse. Det ville bli for dyrt. Dette er sakens kjerne. Det er dette som kalles det kollektive handlingsproblem. Når alle aktører organiserer seg på kanten av loven for å bli billige nok i drift til å vinne neste anbud – vel – da vil hele bransjen bli ødelagt på sikt og vi får en hel yrkesgruppe sjåfører på slavekontrakter. Det er dette vi har lover og tilsynsmyndigheter til å hindre at skjer. Bare en storstilt aksjon fra Arbeidstilsyn og skattemyndigheter kan gi en opprydding i transportbransjen. Det er jo faktisk mulig, og i ferd med å skje i privat helse og omsorg. Aleris legger nå om sine kontrakter, blant annet fordi de blir tvunget til det av skattemyndighetene.

Transportbransjen er så mye større og mer uoversiktlig enn privat helse og omsorg i kommunene. Desto mer nødvendig at det skjer en opprydding også her. Hvor langt det har gått i denne bransjen ble vi nylig minnet om gjennom en nyhetssak i FriFagbevegelse: De ansatte sjåførene i Elkjøp Distribusjon på Lørenskog streiket i sommer for å få tariffavtale. Det fikk de, men bare tre måneder senere ble alle sagt opp. Tariffavtalen ble nemlig for dyr for bedriften. Utkjøringen blir nå satt ut til eksterne transportører, slik det gjør i Elkjøp-konsernet for øvrig. Og dermed blir det enda flere underbetalte og overarbeidede sjåfører der ute. Bransjen varetransport er i en nedadgående spiral, helt parallelt med byggebransjen i Oslo-området.

Det er dette som er det norske løsarbeidersamfunnet, foreløpig konsentrert i noen nisjer av arbeidsmarkedet. Men nisjen varetransport er stor. Det er på tide at både Arbeidstilsynet og likningsmyndighetene tar et krafttak nettopp her.