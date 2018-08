Når kundene ikke lenger er viktigst

Erik Walberg Olstad er Chief Operating Officer i BlueStep Bank

Mens storbankene raser inn i den heldigitale fremtiden, står kundene igjen på perrongen.

Bare fire av 10 bankkunder er komfortable med å bruke bankens nettside når de skal søke om boliglån. Dersom du trekker fra høyt utdannede og Oslo-folk, så er tallet enda lavere.



Nå bør bankene stoppe opp og lytte til kundene sine. Alt annet er arrogant.



Ingen er i mot digitale løsninger som gjør hverdagen enklere for folk flest, og som hjelper samfunnet til å levere bedre og mer effektive tjenester og løsninger. Problemet er bare at utviklingen går i utakt med hvor fort menneskene klarer å henge med.



For banknæringen har digitaliseringen på mange måter vært en velsignelse, slik som Vipps og mobile nettbanker. I andre tilfeller har teknologien gjort bankene blinde på begge øynene. For når bankene bytter ut mennesker med ferdigprogrammerte algoritmer til å vurdere lånesøknader for boliger, skaper de klasseskiller som det norske samfunnet har brukt et århundre på å viske ut.



Våre undersøkelser viser at høytlønnede og yrkesaktive i kontorjobber er relativt komfortable med å bruke digitale banktjenester. Og særlig de som bor i Oslo. På den andre siden står lavtlønnede og hardtarbeidende folk med variert inntekt, for eksempel selvstendig næringsdrivende. Disse er langt mindre komfortable med digitale banktjenester. Og det har ingenting med digital kompetanse å gjøre.

Problemet for lavtlønnede og mennesker i midlertidige stillinger er at de ofte er avhengig av skjønnsmessige vurderinger når de søker om lån, som de automatiserte tjenestene ikke klarer å levere. Algoritmene som styrer hvorvidt du får boliglån, er tilpasset mennesker som lever A4-liv med fast arbeid og inntekt.



Det er urettferdig og uetisk å overlate tusenvis av skjebner i «hendene» på digitale dommere, som ikke tar hensyn til betalingsdyktige mennesker på bakgrunn av betalingshistorikken deres – og som ikke evner å vurdere fremtidig betalingsevne. En frilanser eller selvstendig næringsdrivende har ofte vel så gode forutsetninger for å betjene et boliglån som andre, selv om de ikke matcher de rigide algoritmene som lånekalkulatorene opererer med.

Det er ikke en menneskerett å få boliglån. Selv avslår vi langt flere boligsøknader enn vi innvilger. Men som forvalter av nordmenns privatøkonomi, bør det være en minste forutsetning at vi ikke lar automatiserte tjenester ta over for bankrådgivere før maskinene gjør en like god jobb for alle våre kunder.