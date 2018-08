Når selv innovasjonsdirektører sliter med tempo

Lars Mitlid er kundeansvarlig konsulent i TRY og Gunnar Stensaker er daglig leder TRY Opt.



Pål Nisja-Wilhelmsen innovasjonsdirektør i Mediehuset Nettavisen kritiserer REMA 1000 sin nye reklamefilm ved å forsøke å plassere kampanjen i båsen “TV-reklame” og TRY som et tradisjonelt reklamebyrå. Vel, da er det mye som tyder på at selv folk med tittelen innovasjonsdirektør sliter med å henge med i timen, og ikke minst ikke følger med på responsen filmen har fått i digitale flater.

Denne filmen er ikke bare en film, men et univers tatt ut på flere måter i flere kanaler. Det kommer vi tilbake til.

Reklame handler ikke om én mediekanal, men å skape positive følelser og emosjoner rundt en merkevare. Hovedfilmen vises selvsagt på mange flater, blant annet TV.

Men det er allerede tidlig i Nisja-Wilhelmsen monotone angrep på TV-reklamen at analysen hans slår sprekker. Selv om en innovasjonsdirektør sikkert kan argumentere for at Facebook ikke lenger er den mest innovative mediekanalen, er det et faktum at flere hundre tusen personer allerede har sett filmen også der.

Snart vil Nisja-Wilhelmsen også kunne oppleve dette kreative universet på både Snapchat og Youtube. Å leve på TV-reklame alene er det lenge siden TRY har gjort, vi lever av å bygge sterke merkevarer gjennom å fortelle historier som engasjerer. I 2018 betyr det å lage et reklameunivers med spesialtilpassede løsninger som vil leve på TV, kino, Facebook, Snapchat, YouTube med mer. Å nei, ikke nedklippede versjoner av hovedfilmen, men egne ideer og 100 ulike tiltak tilpasset kanal og målgrupper i et eget univers.

En god historie handler om å fortelle noe som folk kjenner seg igjen i. Smarthus brukes som grep i denne sammenhengen. På TRY-huset er vi allerede involvert i en rekke prosjekter med talestyrte assistenter, og tar Nisja et blikk på “stilling ledig” i Kampanje, så ser han at vi søker etter flere.

Vi vet at folk som har kjøpt og vil kjøpe stemmestyrte taleassistenter ler med oss i denne filmen uten å bli fornærmet. Og hvem vet, kanskje noen kjenner seg litt igjen i situasjonen. Veldig mange har ihvertfall opplevd at Apples “Siri” ikke alltid gjør som hun får beskjed om.

Nisja-Wilhelmsens kritikk mot REMA 1000 og TRY får også det vi får anta er et utilsiktet komisk tilsnitt når han peker på hvordan en reklamefilm, ja en FILM om smarte hjem bør lages. Filmen om Telenors smarte hjem innovasjonsdirektøren trekker frem er nemlig også laget av TRY. Forøvrig er det en film som har blitt publisert i en rekke digitale flater.

Vi er stolte av reklamefilmene vi lager for våre kunder, fordi vi ser at de virker. Men vi starter alltid med ideen, ikke kanalen. Vi tror det er feil å være religiøst opptatt av kanalen før man starter på selve ideen. Når ideen er god, kan den tilpasses mange ulike kanaler. Det er også en av grunnene til at over 70 prosent av de som jobber på TRY-huset er digitale spesialister på ulike områder, og at vi har et av Norges største miljø som jobber med Facebook. At vi lever på tradisjonell TV-reklame er feil, og det kunne Nisja funnet ut gjennom et enkelt søk på Google.

På samme måte som Nettavisen er mer enn en klassisk avis, er TRY mye mer enn et klassisk reklamebyrå gjennom å tilby tjenester i alle sjangerne av kommunikasjonsfaget.

REMA 1000 velger selvsagt ikke bare TV. REMA 1000 velger en miks av TV, Kino, Youtube, Facebook, Snapchat og andre digitale plattformer for denne kampanjen.

Så kan man spørre om TV skulle blitt droppet til fordel for flere annonser hos for eksempel Nettavisen og andre digitale medier. Vel, da ville man tatt bort det mediet med sterkest gjennomslagskraft i en veldig viktig målgruppe for REMA 1000, nemlig folk over 40 år som utgjør den desidert største kundegruppen i dagligvarehandelen.

Det kommer til å gå noen år før de fleste bor i smarthus, kjører selvkjørende elektriske biler og ikke ser på TV lenger. Men kommunikasjonen som skal treffe i dag må ta utgangspunkt i dagens vaner, ikke medievanene om noen år. Da gjelder det å klare å ha flere tanker i hodet samtidig, og ikke være så fremoverlent i skoene at man detter i bakken.

