Nei, Morgenbladet antyder ikke at Jan Bøhler er rasist

Av Anna B. Jenssen, sjefredaktør i Morgenbladet

I går publiserte Morgenbladet en nyhetsartikkel om at Jan Bøhler hadde vært på en demonstrasjon for «ytringsfrihet og blasfemi» som var en reaksjon på at den nederlandske politikeren Geert Wilders karikaturkonkurranse måtte avlyses.

Blant appellantene var skribenter fra Resett, Vebjørn Selbekk og representanter fra Sekulær allianse og Ex-Muslims of Norway.

Forrige fredag skrev vi en lengre artikkel om debatten rundt no platforming, eller scenenekt som det kan kalles på norsk. Vi mener Bøhlers deltagelse har nyhetens interesse fordi et moment i scenenekt-debatten er hvorvidt man ved å delta på slike demonstrasjoner legitimerer dem, og dette er et konkret eksempel.

Noen kilder i saken mente dette var problematisk, og andre som mente det var helt uproblematisk. Vi har selvsagt ikke påstått eller antydet at Bøhler er verken rasist eller høyreradikal. Bøhler svarer godt for seg, og får støtte av AUF-leder Mani Hussaini.

Morgenbladet har heller ikke på noe tidspunkt tatt til orde for å scenenekte noen som helst. Vi har tvert imot som mål å inkludere flest mulige synspunkter i vår avis, selv om de er svært kontroversielle. Derfor har vi snakket med alt fra høyre- og venstreekstremister, islamkritikere og islamister.

Det har vi ikke tenkt å slutte med. Det vi har tatt til orde for flere ganger er at vi alle har et ytringsansvar og at hets og sjikane ikke hører hjemme i en saklig debatt.