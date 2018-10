Nettavisen hevder at VG farer med «fake news». Det er fortsatt feil

Kristoffer Egeberg er ansvarlig redaktør i Faktisk.no.

Fredag 5. oktober publiserte vi en faktasjekk av en påstand fremmet av sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen. Stavrum omtalte en meningsmåling i VG, og skrev at: «VGs sjokkmåling er fake news. At et flertall av KrF-velgere vil ha Støre-regjering er tatt ut av luften».

Vi konkluderte med at denne påstanden var helt feil, noe den fortsatt er. Hadde vi faktasjekket tittelen på Stavrums seneste kommentar som ble publisert tirsdag 9. oktober, «Umulig å være skråsikker på hva KrFs velgere vil», hadde konklusjonen blitt en annen.

At Stavrum nå uttaler seg mindre skråsikkert, endrer imidlertid ikke vår vurdering av påstanden vi faktasjekket forrige uke.

I en kommentar i Nettavisen trekker matematikkprofessor Jan Ubøe ved Norges Handelshøyskole (NHH) frem at to «tilsvarende målinger» viser det motsatte av VG-målingen, og at det derfor er grunn til å mistenke at VGs meningsmåling kan være en falsk positiv. På bakgrunn av denne kommentaren, har Nettavisens redaktør oppfordret oss til å endre vår konklusjon, og tilbudt oss å komme med et tilsvar.

Det er åpenbart at risikoen for falske positiver er underkommunisert når mediene omtaler meningsmålinger. Det vanlige er å regne med et konfidensnivå på 95 prosent, noe som vil si at resultatene fra målingene i ett av 20 tilfeller gir et statistisk signifikant resultat selv om det egentlig ikke er sant. Dette opplyste vi også om i faktasjekken vår.

I målingen til VG er det altså fem prosent sjanse for at resultatene ikke stemmer, og dermed er en falsk positiv. Det er imidlertid ikke riktig at to tilsvarende målinger viser det motsatte av VG sin. NRK og TV 2 har ikke stilt det samme spørsmålet som VG gjorde:

VGs meningsmåling:

Spørsmål: «Kristelig Folkeparti skal i løpet av høsten velge hvilken regjering partiet eventuelt skal gå inn i. Hvilken regjering mener du KrF bør gå inn i?»

Svaralternativ 1: En flertallsregjering ledet av Erna Solberg med Høyre, Frp, Venstre og KrF



Svaralternativ 2: En mindretallsregjering ledet av Jonas Gahr Støre med Ap, Sp og KrF



Svaralternativ 3: Ingen av dem



Svaralternativ 4: Ikke sikker

TV 2s meningsmåling:

Spørsmål: «Vil du si at KrF tilhører høyre- eller venstresiden i norsk politikk?»

Svaralternativ 1: Venstresiden



Svaralternativ 2: Høyresiden



Faktisk.no kjenner ikke til de andre svaralternativene.

NRKs meningsmåling:

Spørsmål: «Hvem mener du er best skikket til å være statsminister i Norge?»

Svaralternativ 1: Jonas Gahr Støre



Svaralternativ 2: Erna Solberg



Svaralternativ 3: Vet ikke/annet

Det går fint an å mene at KrF tilhører «høyresiden», men likevel mene at KrF bør gå inn i en «mindretalls-regjering ledet av Jonas Gahr Støre med Ap, Sp og KrF» i stedet for en «flertallsregjering ledet av Erna Solberg med Høyre, Frp, Venstre og KrF». Det går også fint an å mene at Erna Solberg er best skikket til å være statsminister i Norge, men likevel mene at KrF ikke bør gå inn i en regjering med Frp.

En annen forskjell er at VGs måling er den eneste som i sin helhet ble utført etter at KrF-leder Knut Arild Hareide tok til orde for et regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Gunnar Stavrum.

Meningsmålingene blir også omtalt av Simen Gaure, forsker ved Frisch-senteret, i Aftenposten i dag. Han skriver blant annet:

«Et annet problem er selve spørsmålsstillingen. I TV2s måling mener 70 prosent av KrF-velgerne at KrF hører hjemme på høyresiden, men det er et annet spørsmål enn om man faktisk vil støtte en regjering utgått fra Høyre, muligens med FrP-støtte. I NRKs måling vil 51 prosent av KrF-velgerne ha Solberg som statsminister, kun 34 prosent Støre. Det er enda en variant over det samme temaet, men ikke det samme spørsmålet, og følgelig ikke direkte sammenlignbart. Disse undersøkelsene har brukt den samme utvalgsmetoden, med like få svar. Ingen har så vidt jeg ser kalt det for 'fake news'.»

Det er med andre ord ingen grunn til at vi skal endre vår konklusjon. Vi vil imidlertid oppfordre Stavrum til å rette tittelen på sin opprinnelige kommentar, som vi har påvist er «Faktisk helt feil».