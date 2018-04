No taxation without representation

Helge André Njåstad er finanspolitisk talsmann i FrP.

Dessverre glemmer altfor mange norske kommuner dette når de skattlegger hytteeiere helt uten påvirkningskraft.

Dette er ikke en debatt om at FrP vil gi noen dobbel stemmerett. Det vil vi ikke. Men vi mener det er urimelig at kommuner skal kunne beskatte mennesker uten stemmerett. Hytteskatten er udemokratisk og må derfor avskaffes. Det burde til og med Ap-ordførere kunne si seg enig i.

Eiendomsskatten er en ekstra byrde for vanlige mennesker, og majoriteten av eiendomsskatt-kommunene er Ap-styrt. Ferske tall viser dessuten at mange av Ap-ordførerne tar inn eiendomsskatten for å sette pengene på bok, ikke for å sikre penger til nødvendige tjenester.

FrP har ikke programfestet stemmerett til hytteeiere eller sagt at vi skal innføre det. Men vi mener det er på tide å reise en debatt om at skatt gir demokratiske forpliktelser. At mine utsagn om at skatt forplikter, skaper harme og furore hos journalister og lokalpolitikere lever FrP godt med når vi ser frustrasjonen eiendomsskatten skaper blant bolig- og hytteeiere.

FrP har bestemt seg for å gå i strupen på eiendomsskatten. En skatt som er unødvendig, udemokratisk og truer eiendomsretten. Kampen for å fjerne eiendomsskatten på bolig og hytter er også en kamp FrP skal vinne.

Flere av mine motstandere later til å mene at eiendomsskatt er rimelig fordi hytteeiere også må bidra i kommunene de har hytte i. Da er det på høy tid å minne om at hyttebygging og hytteeiere gir store inntekter for kommunene. I de største hyttekommunene ser vi et yrende liv av restauranter og butikker. Lokale eiendomsmeglere gjør det bra, bønder tjener godt på salg av tomter og håndverkere har hendene fulle av arbeid. Hytteeiere betaler kommunale avgifter, og de bidrar til enorm verdiskaping.

- FrP ønsker å frata kommunene muligheten til å kreve inn eiendomsskatt på hus og hytter, skriver Helge André Njåstad (Frp).

Norske hyttetradisjoner har endret seg, men hytta er stadig en viktig del av vår identitet og kultur, enten vi leier eller eier. At nordmenn velger å feriere i eget land er et gode for Norge og vi politikere må gjøre alt vi kan for at dette fortsetter. Vi skal legge til rette for at både nordmenn og utenlandske turister benytter seg av norsk natur.

FrP ønsker å frata kommunene muligheten til å kreve inn eiendomsskatt på hus og hytter. I regjering har vi kuttet mulighetene for å kreve inn eiendomsskatt, men arbeidet for å få den fullstendig fjernet fortsetter.

Valget 2019 vil være avgjørende for å få fjernet skatten en gang for alle.