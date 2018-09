NRK inn med ekstra nyhetssending midt i gullrekka. Da må det virkelig være krise!

Av: Arne Reginiussen, ansvarlig redaktør i iFinnmark

Midt i gullrekka fredag brøt NRK inn med ekstra nyhetssending grunnet ekstremværet Knud.

Ekstra nyhetssending, oj – tenkte jeg, og sikkert mange med meg. Her har det nok vært alvorlige skader og kanskje dødsfall. Uværet har skyllet inn over Norge og folk ligger på sykehus, er isolerte, innesperret og det som verre er.

Dette må være virkelig krise! Her må vi benke oss. Hvordan kan dette skje i Norge!

NRK startet altså denne ekstrasendingen med en reporter fra Østfold, ved Hvaler. Han kunne fortelle at vannet blåste i ansiktet på han, og det var noen veltede trær langs veien fra Fredrikstad. Men det ble utover det vanskelig å beskrive dette uværet.

Deretter kom man inn med en reporter fra Kristiansand, direkte fra en brygge. Hun ble så spurt om skadene på direkten. Svaret var at det ble litt vanskelig å finne ut av nå, ettersom det var mørkt. I bakgrunnen så man en person ute på gåtur med minihund i det som må ha vært et piskende og voldsomt uvær.

Direkte fra Hafslund i Oslo fikk vi høre at hele 1000 abonnenter er uten strøm.

Høydepunktet i denne ekstrasendingen ble imidlertid turen innom fjellet Mannen, her kunne man rapportere at uværet foreløpig ikke hadde truffet. Det ble også gitt en statusrapport for den såkalte «Lille-Mannen». Her var det intet nytt å melde. Men man hadde i det minste sendt ut folk!

Her i Finnmark er vi godt vant med uvær. Vi har opplevd isolasjon, matmangel og strømbrudd i 20 minus. Riktignok uten at NRK bryter inn og utsetter Nytt for nytt av den grunn.

Det har vært snøras og stengte veier og flyplasser. Det ble riktignok sendt en og annen nyhetsjournalist til det NRK omtalte som "Nord-Norge-bygda" under isolasjonen av Magerøya. Men ekstra nyhetssendinger på statskanalen har vi heldigvis vært forskånet fra. Da hadde vi nok blitt litt pinlig berørt.

Ren krisemaksimering og det å dra inn en haug med reportere på diverse brygger blir noe desperat av NRK. Det blir rett og slett å overdrive. Man skjønner at det ikke er så ofte at Oslo og Østfold rammes av uvær, men det er tross alt ikke noen tyfon det er snakk om her.

For all del, selvfølgelig skal både NRK og andre medier dekke uværet. Men ekstra nyhetssending? Midt i beste sendetid en fredagskveld. Er det noen som jakter seertall for nyhetsdivisjonen?

Hallo. Det er veltet noen trær og knust noen båter, og en og annen trampoline har sikkert flydd gjennom luften. Det er godt gammeldags ruskevær.

Det kan da ikke være noe man trenger å bryte inn med ekstra nyhetssending mellom Beat for Beat og Nytt på Nytt for å melde om? Menneskeliv hadde neppe gått tapt om man måtte vente til Kveldsnytt.

Dette innlegget ble først publisert hos iFinnmark.