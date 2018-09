Nye strømtariffer gir null i miljøeffekt

Janos Lübeck er tidligere driftssjef og elverksjef.

Siden mye av dagens debatt om strømforsyningen benyttes begrepet «nettleie og nye strømmålere», er det på sin plass å se nærmere på hva disse begrepeneinnebærer.

Norges husholdninger betaler 30 milliarder i nettleie pr. år. Et elektrisk ledningsnettsystem forbinder kraftstasjonene med oss forbrukere. Dette er et forholdsvis komplisert, og landsomfattende nettsystem, som vi forbrukere må betale mye for å benytte.

Ledningsnettet eies av de forskjellige nettselskaper rund i landet, Hafslund Nett er et av disse, og har ansvar for strømforsyningen i Oslo, Akershus og Østfold.

Nettselskapenes oppgaver er å sikre en stabil og sikker strømforsyning, drift og vedlikehold. Herunder hører også beredskap, feilretting, investeringer og administrasjon av hele det lokale fordelingsnettet, samt deler av det øvrige nettsystemet.

Nettleien er forbrukernes tilskudd til nettselskapene og dermed en del av nettselskapenes inntekter. Hvert år belastes landets husholdningskunder med ca. 30 milliarder kroner. Omtrent 50 prosent av nettleien går til statlige avgifter, som forbruksavgift, merverdiavgift og statlig energifond.

Det betyr at en gjennomsnittshusholdning må ut med over 10.000 kroner i nettleie i tillegg til selve kostnadene til strømforbruket, som strømleverandørene skal ha.

Det er en kjensgjerning at det norske strømnettet er en av Norges viktigste infrastruktur. Samfunnet er helt avhengig av at den fungerer. Det som skjedde i 1991, når den nye markedsorientert energiloven ble innført, samt dagens utvikling med tilknytting til ACER, og innføring av ny forbruker fiendtlig tariffsystem, var og er å neglisjere landets og de norske forbrukernes interesse.

Strømmen har blitt dyrere, servicen til den enkelte forbruker er svekket, og det er ingen miljøgevinst i sikte.

Nytt tariffsystem gir ingen miljøeffekt. Det oppfordres til bruk av vedfyring i toppbelastningsperioder for å avlaste nettet.

Det planlagte nye tariffsystemet, også kalt «effekttariff», gjelder kun nettleie. Dette går ut på å øke prisene når belastningen på nettet er høy, det vil si når forbrukerne har størst behov for bruk av strøm i hjemmene sine. NVE og nettselskapene ønsker å tvinge forbrukerne til å bruke strøm når belastningen på nettet er lavest, og dermed å slippe å investere på nettet på grunn av forbrukstopper. Hverken Hafslund's eller NVE's kommuniksasjonssjef legger skjul på det i sine avis- og nettavisinnlegg.

Det er viktig å presisere, at det nye tariffsystemet, ikke har med miljøvern å gjøre. Antall kWh forforbruk kommer ikke til å bli mindre, bare annerledes fordelt mellom dagens timer, i forhold til leverandørenes økonomiske interesser.

Belønne istedenfor å straffe

Det finnes andre effektive virkemidler for å senke nettbelastningen og dermed unngå forhastede beslutninger, og som belønner, istedenfor å straffe!

Enova er en organisasjon som eies av Klima- og miljødepartementet. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunn. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Ved årtusenskifte innførte ENOVA et «starttilskudd» til husholdningene på 5000 kroner for anskaffelse av «varmepumpe». En slik innretning reduserer strømforbruket for oppvarming med ca. 20 prosent, og nettbelastningen tilsvarende. Kampanjen ble en suksess. Utallige varmepumper ble installert rundt i landet. Alle var fornøyde. Forbrukere fikk lavere oppvarmingsutgifter, og en adskillig bedre varmekomfort. Naturvernere jublet, og nettselskapene likedan. De slapp utbyggings- og en del av vedlikeholdsutgiftene på grunn av redusert topp belastning på nettet.

Støtteordninger til tiltak som motiverer til energisparing er veien å gå, istedenfor innføring av nye «effekttariffer» o.l. tiltak.

ENOVA, AEV og myndighetene har mange støtteordninger, og flere kan opprettes, når det gjelder miljøvennlig strømsparing.

Tenk på det, før upopulære netttariff-tiltak settes i gang!