Politiet hjelper ikke ungdommen ved å løpe etter og straffe cannabisbrukere

Arild Knutsen er leder av Foreningen for human narkotikapolitikk.

Politiet løper nedover veien. Konstablene blir slitne. De får melkesyre i beina og puster tungt. Representantene for en etat som ofte kritiseres for sine prioriteringer i forhold til å slå ned på sjenerende adferd, vinningskriminalitet og vold er upåklagelig raske til bens denne gangen.

Etter litt står to uniformerte og en ung person og puster tungt i noen minutter før noen sier noe. Ungdommen er tatt med en joint. Angivelig for at pågripelsen og oppfølgingen skal hjelpe han.

Men når politiinnsatsen er å løpe etter brukere av alternative rusmidler til alkohol, medfører det at de aller fleste alternative rusmiddelbrukere skjuler bruken nettopp fordi de frykter å bli tatt. Praksisen skaper således et undergrunnsmiljø blant rusmiddelbrukere.

Alt denne ungdommen gjorde var å fyre opp en joint. Det dreier seg altså om rusmiddelbruk som er langt mindre skadelig enn alkoholbruk. Og mindre vanedannende. Og mindre risikabelt. Politiets innsats er svært dårlig målrettet når de løper etter rusmiddelbrukere, uavhengig av om de bare bruker iblant, om de bruker til fest eller om de demper indre lidelser og dermed er i fare for å utvikle et problem.

De som er i ferd med å utvikle rusproblemer, trenger tilbud om hjelp og ikke trussel om straff. Både når det gjelder alkohol og når det gjelder cannabis. Selv om påtaleunnlatelse innebærer mindre straff så er det straff nok i seg selv at politiet pågriper, ransaker, beslaglegger og avhører folk ved bruk og besittelse av rusmidler.

Arild Knutsen (til venstre), leder av Foreningen for human narkotikapolitikk og politimannen Bård Dyrdal, som er leder for LEAP - politifolks organisasjon for rusreform i forbindelse med World Drug Day Oslo

Jostein, operativ forebygger ved Ungdomsavsnittet på Majorstua Politistasjon sier et av de viktigste spørsmålene de stiller de pågrepne er hvorfor de ruser seg, åpenbart uten å ta i betraktning at å ruse seg, det er noe de aller fleste ungdommer gjør iblant. Og politiet er feil arena for å skape den tillit og gjensidighet som er nødvendig for at slike samtaler og kartlegginger skal være fruktbare.

Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at den overmakten politiet representerer og den strafferisikoen de skaper og truer med, gjør dem uegnet som gode forebyggere.

Ungdom som blir tatt av politiet for bruk eller besittelse av rusmidler, kan få tilbud om påtaleunnlatelse med vilkår om urinprøvekontrakt. De som takker nei, får straffereaksjoner. Dersom man ikke har problemer med rusmiddelbruk, er det lett å gjennomgå et program med urinprøver. De som stadig sliter med rus, vil lett erstatte cannabis med alkohol eller syntetiske stoffer som ikke slår ut på urinprøver.

Dette er å påføre ungdommen økt risiko for skade og alvorlig avhengighet. Ungdommen påføres dessuten en kriminell identitet og praksisen setter det øvrige samfunnet ut av stand til å være gode ressurser for de som er i fare for å få rusproblemer.

Mistenker du at din ungdom bruker «narkotika»? Spør! Har vedkommende problemer, spør så hva du som forelder kan gjøre og om du kan ta kontakt med fagpersoner som kan bistå. Ta ikke kontakt med Politiets Ungdomsavsnitt! Da skaper du en risikoøkning for din ungdom, som du mest sannsynlig ikke ønsker. Rusmiddelbruk og rusproblemer er for alvorlig til å møtes med simpel moralisme og arroganse.