Politiets Facebook-melding: Kjære russepappa

Sønnen din er nå russ og han vil snart tre inn i de voksnes rekker. Kanskje flytter han hjemmefra til høsten for å tjenestegjøre i Forsvaret, eller ta videre utdanning. De fleste russeguttene vi møter ute på patrulje er kjernekarer, men det er dessverre noen som har et noe feiljustert moralsk kompass nå i russetiden, og det må kalibreres.

Her kommer en oppfordring til alle dere fedre med russesønner; Ta en prat med sønnen din om hva det vil si å være en #Kjernekar. I russetiden er det mange feller sønnen din kan falle i. Det blir blant annet mer og mer vanlig at unge jenter i alderen 14-17 blir med russen ut for å "rulle", som vil si at man er med og fester på russebussen en kveld/natt sammen med russen.

Les også: Politiet advarer russ og foreldre

De fleste av disse jentene er i en lykkerus over å få være med å "rulle". De har det gøy, de danser, drikker og flørter med gutta. Jeg har ikke noe problem med å forstå at jentene ønsker å være med på "rulling", jeg forstår også at russegutta ønsker å ha jentene med på bussen. Joda, jeg har sett at dere har det gøy, men jeg har også sett jenta på 16 som satt på fortauskanten og gråt så hun ristet uten at noen brydde seg. Den samme jenta som i lykkerus lot seg rive med da den kjekke 19-år gamle russegutten ville ha henne med bak et skur. Samleiet skal ha vært frivillig, men jenta ble knust da de var ferdig og gutten trakk på seg buksa og gikk uten et ord. Da hun kom etter, så hun gutten skryte til de andre russeguttene. Han pekte på henne mens de andre lo. Slik endte jenta på en fortauskant gråtende inn i min sorte skinnjakke. Russebussen kjørte, men det var ingen som spurte om hun ville være med videre. Vi ble sittende der på fortauet til hennes mor kom og hentet henne.

Som sagt, er vår erfaring at de fleste russ har sitt moralske kompass riktig kalibrert. Det som derimot ofte viser seg er at jentene som får være med på «rulling» føler seg forpliktet til ikke å være en «festbrems». Dette kombinert med at russeguttene ofte har en slags helte-status hos de yngre jentene kan føre til uheldige situasjoner. Lykkerus, alkoholrus og mye positiv oppmerksomhet fra en eldre gutt kan fort føre til at en uerfaren jente gjør ting hun dagen etter kan angre på.

Les også: Politiet måtte bryte inn i russeslagsmål

Kjære russepappa! Ta en prat med russesønnen din om dette temaet. Snakk om hva det vil si å være en kjernekar, om det å ta ansvar og om å oppføre seg. Snakk om det å ta gode valg og om det å ta vare på hverandre. Husk at selv om sønnen din snart trer inn i de voksnes rekker, så slutter ikke din jobb som pappa.

Hilsen Jostein, operativ forebygger ved Ungdomsavsnittet Majorstuen politistasjon.

PS. Vi bruker ingen penger på å promotere våre innlegg på facebook. Om du vil hjelpe oss å nå ut til flest mulig, oppfordrer vi til å like og dele innlegget vårt.

Dette innlegget ble først lagt ut Ungdomsavsnittet Majorstuen politistasjons Facebook side og er gjengitt med tillatelse av artikkelforfatteren.